Así ha sido la actuación de C. Tangana en Tiny Desk

Sin avisar y repleto de hype. Así nos encontramos el último anuncio de C. Tangana que evidenciaba la gran influencia que está teniendo en ambos hemisferios: formaría parte del circuito de conciertos Tiny Desk, promovido por la plataforma estadounidense NPR. En una mesa rodeado de personas, entre las que podemos encontrar a Antonio Carmona, el madrileño aprovechó el espacio para recopilar algunas de las canciones que ya han hecho historia de El Madrileño, su último proyecto discográfico.

Esta grabación, que se convierte en la primera interpretación en vivo del disco, desvelaba a todos sus seguidores un tema del que ya realizó un pequeño adelanto en redes sociales: se trataba de "Me Maten", una canción inédita junto a Antonio Carmona y su familia que se encargaron de interpretar en este evento.

El Madrileño, en toda su expresión, vuelve a realizar un viaje musical que deja patente su visión contemporánea de la cultura , no sin antes reflejar la tradición española. ¿Quién nunca ha compartido una sobremesa a última hora de la tarde y de la forma más improvisada posible? En un momento en el que no hay viajes, escasean los conciertos y estas reuniones están limitadas, C. Tangana aboga precisamente por evocar este tipo de acciones que tanto echamos de menos en plena pandemia.

Si estuviste al tanto de toda la escenografía que se encontraba detrás de " Comerte Entera ", quizás hayas estado ágil al comprobar que, efectivamente, su concierto transcurrió en Casa Carvajal , una de las localizaciones fichadas por Santos Bacana y Little Spain. En él, Pucho, su madre, su tía y amigos como Alizzz, Kiko Veneno, La Húngara o Niño de Elche presenciaban cómo presentaba al mundo una nueva versión de "Los Tontos", " Demasiadas Mujeres ", " Tú me dejaste de querer " y la ya mencionada "Me Maten", junto a Carmona.

Reacción en redes: "Te has pasado el juego"

Si eres de los que no está muy familiarizado con Tiny Desk, debes saber que son una serie de conciertos grabados en vídeo de artistas de medio mundo tocando en vivo sus últimos temas. Organizados por National Public Radio Music, este espacio permite que los intérpretes muestren una faceta mucho más cercana al tocar en un ambiente recogido y cargado de intimidad. Cualquier género, idioma y estilo puede tener cabida en estos eventos, así que no es de extrañar que C. Tangana haya sido escogido para realizarlo. ¿Las reacciones? No se han hecho esperar, y muchos se han cuestionado por qué a Rosalía se le ataca por usar el flamenco como inspiración. ¿Han hecho lo mismo ambos artistas?

“Tú me dejaste de querer de C Tangana dura 3:18 minutos pero duele toda la vida“ — Giovanni Giorgio (@nosoygiorocha) April 16, 2021

“Que C Tangana se ha traído a su tía a su madre al tiny desk ���������������� pic.twitter.com/5hNBN0tGeY“ — Charcastrology (@charcastrology) April 20, 2021

“Me encanta la música que está sacando C. Tangana y que la gente lo valore.



Mi duda es: ¿por qué a Rosalia se le ataca por usar el flamenco como inspiración diciendo que no es andaluza ni gitana y a C. Tangana se le aplaude? #TinyDesk“ — P I N T E ᵃⁿᵈ ᵗʰᵉ ᵖʰᵃⁿᵗᵒᵐˢ (@MrPinte) April 20, 2021

“que c tangana saque flamenco: ����������☺️����

ah pero que lo saque Rosalía: ����������������“ — adrian (@adriianvt) April 18, 2021

“se ha pasado el juego, no creo que haya nada más bonito ni que me haga más feliz que la cultura de sobremesa



C. Tangana: Tiny Desk (Home) Concerthttps://t.co/LsAWaWPKOp pic.twitter.com/RWFycvIoJI“ — Limonexprimido (@evasefe) April 20, 2021

Con este proyecto, C. Tangana seguiría evidenciando lo importante que es luchar por aquello en lo que crees. Quizás suene muy Mr. Wonderful, pero nadie hubiese dicho que cuando lanzó "Nunca Estoy" en pleno confinamiento, las sucesivas canciones que compondrían su obra cumbre se convertirían en un éxito en medio mundo. Unos números que siguen alzándolo como uno de los artistas más importantes en nuestro país, y que con su participación en Tiny Desk podría dar un paso más en su carrera internacional. La última en hacerlo fue Demi Lovato, pero también hemos podido disfrutar de artistas como Adele, Lizzo o Miley Cyrus en este circuito de conciertos. ¿Qué será lo próximo que nos tenga preparado Pucho?