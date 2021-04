No resulta extraño ver a C. Tangana sumergido en las últimas tendencias musicales. Ya nos sorprendió cuando lanzó el tracklist de El Madrileño, un álbum en el que puso toda la carne en el asador y salió triunfante. Porque no hay nada como arriesgar y que te salga bien. Y sino que se lo digan a todo el plantel de artistas que decidieron formar parte de su proyecto más personal, cercano y maduro. Pucho sigue en su intento de demostrar al mundo que su música ha llegado para quedarse -prueba de ello son los datos desorbitados que están alcanzando sus últimos lanzamientos-, así que a muchos no les ha sorprendido su último anuncio: se avecina colaboración junto a Antonio Carmona.

“El martes tema nuevo con Antonio Carmona, con mi familia y con la suya y un par de jaleos más en el tiny desk. Estoy mas nervioso que con tu me dejaste pic.twitter.com/DdegtWcivl“ — El madrileño (@c_tangana) April 18, 2021

"El martes tema nuevo con Antonio Carmona, con mi familia y con la suya y un par de jaleos más en el Tiny Desk", comenzaba explicando. "Estoy más nervioso que con "Tú me dejaste"", finalizaba en redes sociales. Unas palabras que acompañaba de un pequeño fragmento de lo que podemos suponer, será su posible puesta en escena en uno de los conciertos online más importantes a nivel internacional.

Si eres de los que no está muy familiarizado con Tiny Desk, debes saber que son una serie de conciertos grabados en vídeo de artistas de medio mundo tocando en vivo sus últimos temas. Organizados por National Public Radio Music, este espacio permite que los intérpretes muestren una faceta mucho más cercana al tocar en un ambiente recogido y cargado de intimidad. Cualquier género, idioma y estilo puede tener cabida en estos eventos, así que no es de extrañar que C. Tangana haya sido escogido para realizarlo. ¿Las reacciones? No se han hecho esperar, y las redes sociales se han volcado ante el próximo reto del madrileño.

Con este proyecto, C. Tangana seguiría evidenciando lo importante que es luchar por aquello en lo que crees. Quizás suene muy Mr. Wonderful, pero nadie hubiese dicho que cuando lanzó "Nunca Estoy" en pleno confinamiento, las sucesivas canciones que compondrían su obra cumbre se convertirían en un éxito en ambos hemisferios. Unos números que siguen alzándolo como uno de los artistas más importantes en nuestro país, y que con su participación en Tiny Desk, podría dar un paso más en su carrera internacional. La última en hacerlo fue Demi Lovato, pero también hemos podido disfrutar de artistas como Adele, Lizzo o Miley Cyrus en este circuito de conciertos. ¿Cómo será la puesta en escena de Pucho?