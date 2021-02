"El disco de mi vida". Así ha definido C. Tangana en más de una ocasión su nuevo proyecto discográfico. Podría decirse que el artista está disfrutando de uno de los años más exitosos de su carrera profesional, y no es para menos. Comenzó avisándonos del cambio que venía en camino lanzando "Nunca Estoy". Después llegaron "Demasiadas Mujeres" y "Tú me dejaste de querer" para finalmente, convencernos del cambio de registro en "Comerte entera". Cuatro temas que solo fueron el anticipo de las 14 que conformarán su nuevo álbum y del que ya conocemos el tracklist completo y la fantasía de colaboraciones que se vienen con él.

Siguiendo fiel a su estilo, Puchito no se valió de un gran diseño increíbles tipografías. La lista de temas que conformarán El Madrileño fue publicada en una servilleta de bar y escritas a mano una a una. Un hecho que bien podría considerarse como una clara declaración de intenciones: estamos ante el proyecto más personal y sin artificios del artista. Y atento porque si te gustaron las collabs que habías visto hasta ahora, parece que C. Tangana le ha cogido el gusto y no ha querido desaprovechar la ocasión de fusionar su voz con compañeros de profesión de lo más variados.

Tal y como publicó en redes sociales, tan solo dos de las 14 canciones son interpretadas solo por él. Un setlist que ha dado pie a multitud de comentarios entre los que se encuentran los de Pablo Alborán, Bárbara Lennie, Paco León o el propio Alizzz, que vuelve a ser parte de la seña de identidad de su nuevo proyecto: "Aún no sé cómo hemos llegado hasta aquí. Qué locura", confesaba el productor.

"Supe que tenía entre manos algo que se escapaba de todo lo que había hecho"

A cuentagotas y de bombazo en bombazo. Así nos ha tenido el intéprete de "Llorando en la limo" desde que anunció lo que tenía entre manos. Durante una publicación en su perfil de Instagram, el madrileño ya apuntaba maneras de lo que veríamos al cabo de unos meses. "Pues claro que siento ese miedo. Y el día que no sienta ese miedo que me den por el culo y me muera. O sea, si tu quieres hacer algo que merezca la pena, si quieres hacer algo que se le salten las lágrimas, pues entonces te tienes que arriesgar y tirar hacia delante. ¿Tú crees que no he pensado ya 100.000 veces que no hay un camino ya hecho por el cual yo podía ir? Si realmente quieres hacer algo dentro de 10 años y para los chavales y toda esta mierda que se supone que es la ambición esa que tenemos todos... No solo los putos números, a llorar a la llorería, eso es lo que toca".

"Pensé que para ser relevante lo mejor que puedes hacer es tener una perspectiva única. Algo que nadie te pueda copiar porque solo te pertenece a ti. Ese me parece el reto. Esa es la búsqueda. Pensar que eres tú y solo tú y avanzar", continuaba explicando en una entrevista. "Es algo que llevo madurando desde hace unos tres años y en los últimos doce meses he encontrado la música idónea para ello. Cuando terminé de componer y grabar en Los Ángeles "Un veneno" (compuesta en 2018 y en la que colabora el Niño de Elche) supe que tenía entre manos algo que se escapaba un poco de todo lo que había hecho hasta ahora. Llevo escuchando música tradicional, no solo de España, sino latina, unos seis años. Quiero decir empapándome de ella, intentando indagar en ella de la misma forma con que a los 16 años intentaba indagar en el rap clásico", concluía conciso. Ahora solo queda estar pendientes de la fecha de lanzamiento del "disco de su vida". ¿Vendrá con alguna sorpresa más bajo el brazo?