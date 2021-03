A pesar de la situación tan atípica para el freestyle debido a la pandemia por Covid-19, la FMS España no ha decepcionado en una temporada 2020/21 que ha dejado momentazos para la historia. Sin público gritando los punchlines, con 5 debutantes este año y con unos fanáticos con un hype muy alto en la liga de freestyle más importante de habla hispana, la FMS ha conseguido superar todas las expectativas y ofrecer un espectáculo asegurado.

Por ello, Urban Roosters publica en sus redes sociales el patrón más votado de cada freestyler de este año y te traemos la recopilación de las mejores rimas, en Playztrends. No te pierdas la Final de la Freestyle Master Series España este sábado 27 de marzo, a través de todos los canales de Playz, en exclusiva para España.