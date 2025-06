Pablo López, sobre 'Unikornio: Once millones de versos después de ti': "En este disco, la premisa siempre ha sido la desnudez casi absoluta y peligrosa"

Nunca se ha ido, pero ahora regresa con más fuerza si cabe. Pablo López pone el broche de oro a uno de los años más anómalos de los últimos tiempos con Unikornio: Once millones de versos después de ti. Un disco que no solo viene repleto de experiencias, sentimientos y emociones, sino que nos devuelve a un artista que pone el alma en cada composición para mostrar con absoluta sinceridad el momento vital en el que se encuentra.

Unikornio: Once millones de versos después de ti ya está con nosotros. ¿Puede que sea el álbum más personal de los que has lanzado hasta ahora?

Yo creo que no se podría nunca decir lo personal que es cada uno, porque la premisa siempre ha sido la desnudez casi absoluta y peligrosa. Es muy explícito, aunque en cuanto a lo técnico podría decir que sí porque lo he hecho yo casi todo. He tirado mucho de mecanismos que puedo hacer yo solo, pero en cuanto a contenido humano es todo igual.

11 Historias y un piano fue tu primer disco. ¿Qué tiene el 11 para ti? ¿O ha sido solo casualidad?

Realmente, y mira que nací también un día 11, nunca me ha obsesionado ese número. Sí que es verdad que también, de un tiempo a esta parte, me ha empezado a perseguir. Igual que el 47. Me gustan mucho los datos y soy muy de fechas, así que por ahí va la cosa.

Sí, te tengo que decir que en las canciones están escritas por el subconsciente y hasta que no pasa un tiempo uno no sabe por qué las ha escrito. Sí que es verdad que “Tempo” la escribí a tiempo real cuando viví algo súper importante con más que un amigo. Lo vi hacer algo extraordinario y relacionarse con algo extraordinario. No puedo decir exactamente el qué, pero me cambió la vida.

"KLPSO2" fue un empache de belleza, "KLPSO" una auténtica tocada de fondo. "Mámano" fue un SOS a gritos; "Tempo" una completa resignación; "ImaginaTú" un mecanismo de defensa; "Mariposa" la resurrección. "7" el hecho de asimilar algo nuevo; "La niña de la linterna" reconocer que me he enamorado en toda regla; "Viba" aprender a pasármelo bien. Y "Unikornio" aceptar que se ha terminado.

"Ser extremadamente sensible te hace intuitivo"

“De tanto que me quieres me has dejado de escuchar” es una de las frases de "Viba". ¿Cuántas veces te has sentido así? ¿Qué haces en una situación como esa? ¿Te quedas? ¿Te vas?

Yo me quedo siempre, soy muy resignado. Me pasa constantemente eso de “te quiero mucho pero no te escucho”.

La música siempre ha sido uno de tus vehículos para mostrar sentimientos. ¿Qué genera en ti el hecho de que a través de discos como éste podamos conocer lo que has vivido o estás viviendo? ¿Te sientes vulnerable?

Me siento vulnerable y me da vergüenza el tema madre. Es como: “Mamá, si nunca te he hablado de novias”. Y de repente he tenido que romper el hielo con ella porque soy un explícito agresivo. Así que me siento vulnerable, pero también muy desahogado. De psicólogo tengo a unos cuantos miles de personas y me siento muy agradecido.

¿Cuál es el motor de tu vida ahora mismo?

Mi motor de vida es una cosa de 88 teclas blancas y negras con 220 cuerdas. Todo lo que se pueda tocar, en general.

Comentabas hace unos días que “el público que menos engaña es al que solo se le ven los ojos”. ¿Crees que la pandemia ha cambiado tu percepción de valorar las cosas?

No, por suerte no la ha cambiado porque no se pueden poner mascarillas a ningún tipo de alma. Ser extremadamente sensible te hace intuitivo. Pero una persona que pueda estar de espaldas en una habitación te puede amargar. O todo lo contrario.