Radio 3 pone en marcha su nueva temporada

A punto de cumplir 30 años de historia en la radio española, Radio 3 inicia este 1º de septiembre una nueva temporada cargada de nuevas propuestas y una reorganización en su programación que busca dinamizar la emisora para seguir ofreciendo contenidos de calidad en el campo de la música y de diversas tendencias culturales.

Tal y como se anunciaba el pasado 1º de mayo, esta renovación llega tras el nombramiento de Lara López y Diego Manrique como directora y director adjunto de la emisora, respectivamente.

En su momento, desde Radio Nacional se mostraban las líneas a seguir tras este nombramiento: "Radio 3 se plantea en esta nueva andadura, con Lara López y Diego Manrique al frente, llevar su línea de credibilidad, innovación y calidad un paso más allá. Aspira a mantener a sus fieles oyentes de siempre y, sobre todo, quiere acercarse a nuevos públicos con la puesta en antena de nuevos formatos".

Nuevas ofertas

Este 1º de septiembre, dichos nuevos formatos saltan a las ondas con el inicio de una nueva temporada para la emisora cultural y musical de Radio Nacional de España. La primera de ellas será el estreno de 'Hoy empieza todo' (Lunes a Viernes, 07:00-11:00), un programa de cuatro horas que dará cabida a la información, la cultura y la participación del oyente junto a una selección musical ecléctica, conectada con la actualidad y con la vida.

'Hoy empieza todo' será conducido por Marta Echeverría y contará con Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián en la dirección. Justo una hora antes, 'Peligrosamente Juntos' (Lunes a Viernes, 6:00 horas) continuará llevando a la radio, las mejores melodías para iniciar el día, de la mano de Pilar Arzak.

Tras 'Hoy empieza todo', un nuevo programa se estrena en Radio 3. Se trata de '180º' (Lunes a Viernes, 11:00-13:00), una especie de suplemento que nos adelantará las mejores propuestas de cada día, una verdadera guía cultural que tomar en cuenta.

La tarde también recibe un nuevo programa que abogará por la participación de los oyentes como uno de sus ejes. Se trata de 'Como lo oyes' (Lunes a Jueves, 17:00-19:00), un programa de dos horas en el que Santiago Alcanda recupera el debate musical en la radio española. Un verdadero foro de discusión en el que se analizarán discos, libros y canciones que además contará con la participación de expertos musicales, periodistas, bloggers y sobre todo con la audiencia habitual de Radio 3.

Por su parte, la renovada franja de las 20 horas ha sido reservada para 'Pachamama' (Lunes y miércoles) y para el regreso de Ángel Carmona (Asuntos Propios, RNE 1) y su 'Océano Expreso' (Martes y Jueves). Los viernes será el turno de 'Nacional Geográfica'. La noche también se renueva con el estreno de 'El Postre' (Lunes a Jueves, 23:00-01:00), un informativo cultural dirigido por Jorge Barriuso y presentado por Marta Gómez, que pretende reforzar la filosofía de Radio 3: dinamismo, curiosidad, olfato, desparpajo apertura de miras y espíritu pop, sin descuidar en ningún momento el rigor periodístico ni la profundidad. El programa incluye además una sesión diaria de 'Los conciertos de Radio 3', el escaparate de los mejores directos nacionales e internacionales que también se ve por La 2 de TVE.

Los de siempre

Desde la emisora se sigue apostando por los espacios clásicos, que a día de hoy cuentan con un gran número de seguidores a lo largo de la historia de Radio 3. 'Siglo 21' cambia de horario (Lunes a Sábado, 13:00 horas) pero sigue manteniéndose como uno de los buques insignia de la programación. Tomás Fernando Flores es, como siempre, el encargado de acercarnos nuevas tendencias musicales en torno a las cuales se presentan secciones y reportajes sobre cultura alternativa, de vanguardia, y contenidos sociales.

A las 14 horas, llega el momento de recibir una verdadera cátedra musical de mano de uno de los críticos músicales más reconocidos de España. 'El Ambigú' (Lunes a Viernes, 14:00 horas) de Diego Manrique mantiene su estructura habitual cargada de buena música de diversos estilos y épocas. Una hora más tarde, Ramón Trecet continúa en la sintonía de Radio 3 en su horario habitual al frente de 'Diálogos 3' (Lunes a Viernes, 15:00 horas). Por su parte, José Miguel López continuará acercándonos en 'Discópolis' (Lunes a Sábado, 16:00 horas), música de calidad de diversas procedencias y estilos; en definitiva, un viaje abierto y cosmopolita al mundo musical.

También hay que reseñar los cambios en su horario que sufren programas como 'Flor de Pasión' (Lunes a Viernes, 19:00-20:00) o 'Cuando los Elefantes Sueñan con la Música' (Lunes a Viernes, 21:00 horas). Además destaca el nuevo destino de otro de los programas insignia de la casa: 'Disco Grande' (Lunes a Viernes, 22 horas). Actualmente uno de los programas musicales más atentos al panorama independiente español, se traslada a la noche. Julio Ruiz será el encargado de llenar las noches de los oyentes de Radio 3 de las mejores entrevistas y recomendaciones musicales.

'El Séptimo Vicio' (Viernes, 17:00 horas y Sábados, 10:00-12:00) seguirá siendo el programa de cine por excelencia de la emisora, con Javier Tolentino en la dirección y la conducción. 'En un mundo feliz' (Viernes, 18:00 horas) también seguirá en antena bajo la dirección de Tato Puerto.

Madrugadas especializadas

Pasada la medianoche, Radio 3 reserva una gran cantidad de espacios dedicados y especializados en diversos estilos musicales. 'Islas de Robinson' abandona los fines de semana para pasarse a emitir en dosis diarias de una hora (Lunes a Viernes, 1:00 horas) en las que Luis dB continuará ofreciendo un recorrido por el pop, el rock y el folk de los últimos 40 años. De igual forma, Charlie Faber continuará poniendo en las ondas lo mejor de la música funky y el sonido groovy en su 'Sateli3' (Lunes a Viernes, 2:00 horas).

El rock será uno de los protagonistas de la noche con la emisión de 'Rock Reactor' (Lunes y Miércoles, 3:00 horas) y El Vuelo del Fénix (Martes y Jueves, 3:00 horas). Después llegará el momento en el que la emisora dedicará a explorar un estilo musical cada día de la semana, de la mano de verdaderos expertos en reggae (Miguel Caamaño, Lunes a las 4:00 horas), blues (Justin Coe, Martes a las 4:00 horas), garaje y frat rock (Diego Rodríguez, Miércoles a las 4:00 horas), americana music (Manolo Fernández, Viernes a las 3:00 horas) y músicas avanzadas (Jordi Giráldez, Viernes a las 4:00 horas).

Los fines de semana

Desde el viernes a última hora de la noche, Radio 3 piensa en fin de semana. El encargado de iniciarlo será el nuevo programa de Andy Chango (Viernes, 23:00-01:00 horas), en el que cada semana podremos escuchar buena música y fantásticas entrevistas, siempre de la mano de la genialidad del artista argentino. A continuación Frank-T continuará en su franja horaria habitual lo mejor del hip hop en 'La Cuarta Parte' (Sábados, 01:00-02:00 horas). Sobre las 2 de la madrugada, el fenómeno de la música mashup llega a la radio española con 'Vavá' (Sábados, 02:00 a 04:00), una sesión musical de dos horas en las que varios DJs harán verdadera magia musical de la mano de Arturo J. Paniagua.

Como siempre, el mejor amanecer lo pondrán las sesiones musicales a las que acostumbra todo un clásico de la música electrónica en Radio 3: 'Aún no me he repuesto de la última noche que pasé contigo' (Sábados y Domingos, 04:00-06:00 horas), que continúa bajo la presentación y dirección de Pedro Blázquez e Isabel Díaz. Las noches del sábado al domingo también tendrán su dosis musical con la emisión de 'En Vivo' (Domingos, 00:00-02:00 horas) con Tato Puerto, y la música experimental con la que Elena Gómez seguirá sentando cátedra desde su 'Atmósfera' (Domingos, 02:00-04:00 horas).

Otras novedades que se instalan en el fin de semana llegan junto a Julia Murga y Tintura (Sábados, 9:00 horas), un recorrido radiofónico y filosófico a través del mundo de la vitivinicultura. Además estrenamos una franja horaria totalmente dedicada al jazz y conformada por los espacios 'A todo Jazz' (Sábados, 14:00-16:00 horas) con Juan Claudio Cifuentes, y 'Tres en la Carretera' (Domingos, 14:00-16:00 horas), dirigido y presentado por Isabel Ruiz Lara.

También se mantienen en antena espacios como 'Tarataña' (Domingos, 9:00-11:00 horas) con Manuel Luna, el mejor Hip Hop de 'El Rimadero' (Domingos, 12:00 horas) con Jota Mayúscula, 'Fluido Rosa' (Domingos, 16:00-18:00 horas) con Rosa Pérez, el 'Trópico Utópico' (Sábados, 22:00 horas) de Rodolfo Poveda y las 'Músicas Posibles' (Domingos, 23:00 horas) de Lara López. Los oyentes de Radio 3 podrán seguir disfrutando del flamenco de Teo Sánchez en su 'Duendeando' (Sábados, 17 horas) y de la nota de color radiofónico que aporta Paco Clavel con su 'GuiriGay' (Sábados, 19:00-22:00 horas).

La revolución también salta a la red

Con el apoyo técnico de iRTVE, finalmente Radio 3 da el salto definitivo a la red con una web que pretende trasladar todos los programas y el espíritu de la emisora a internet. Ya el pasado mes de junio, la emisora puso en marcha su primera y exitosa iniciativa online para celebrar el Día de los Independientes, una guía a través de la historia de la música independiente en España que contó con la participación de los oyentes, que votaron por sus canciones favoritas de las propuestas presentadas por prescriptores de la casa como Diego Manrique, Julio Ruiz, Tomás Fernando Flores o Santiago Alcanda, entre otros.

A partir de ahora, Radio 3 contará con un espacio propio en el que los oyentes podrán seguir sus programas favoritos, ver los listados de canciones de cada programa y conocer la radio por dentro gracias a los blogs que también poseerán los programas de la parrilla. Se trata de una forma más por fomentar la participación y la necesaria vida social que una emisora de este perfil debe poseer en la red. Sin duda, una gran apuesta que viene a cumplir con las peticiones y sugerencias de los oyentes a lo largo de los últimos años, convirtiéndoles en protagonistas absolutos de una radio que apuesta por el cambio.