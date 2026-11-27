Una mujer de 34 años ha sido asesinada en Bilbao en un posible caso de violencia de género. Su expareja, un hombre de 47 años, fue detenido por la Ertzaintza el jueves tras agredirla con un cuchillo en una vivienda

La víctima estaba ingresada desde este jueves por la tarde en el Hospital de Cruces donde fue evacuada tras recibir una primera atención médica, según informó el Departamento vasco de Seguridad. No obstante, no ha superado las heridas.

Agentes de la Policía Nacional atendieron en un primer momento este incidente, ya que una persona residente en el piso acudió a pedir ayuda a las dependencias de este cuerpo próximas al lugar de los hechos.

Los ertzainas han encontrado después a una mujer con heridas de arma blanca que, al parecer, había sido agredida por su expareja. Él también se encontraba en el piso y fue arrestado por un delito de homicidio en grado de tentativa.

Antecedentes de violencia de género

Tanto la mujer asesinada como su expareja contaban con antecedentes por violencia de género y violencia doméstica, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.

La mujer asesinada había sido calificada de "riesgo básico" por la Ertzaintza, según ha explicado la directora general de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer, Miren Elgarresta, que ha condenado el asesinato en una entrevista en Radio Euskadi, recogida por EFE. El nivel inicial implica "baja probabilidad de que puedan darse nuevos incidentes violentos".

Según Elgarresta, el crimen se produjo en un domicilio en el que estaban los dos hijos "pequeños" de la mujer en el momento del apuñalamiento. Este viernes se han convocado concentraciones de repulsa a las 11:00 en el Ayuntamiento de Bilbao.

Cuatro mujeres asesinadas en una semana

La Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género ha indicado en redes sociales que están "recabando datos del asesinato por presunta Violencia de Género". De confirmarse, se trata de la primera mujer asesina víctima de la violencia machista este año en Euskadi.

En una semana, cuatro mujeres han sido asesinadas en presuntos casos de violencia de género. El viernes pasado fue en Parla (Madrid), el martes en Villarrobledo (Albacete), el miércoles en Bullas (Murcia), cuyo responsable fue detenido en Cantabria y que ha pasado a prisión provisional sin fianza, y el de esta jornada en Bilbao. Además, otro hombre ha sido detenido en Chiclana de la Frontera (Cádiz) acusado de la muerte violenta de su pareja, una mujer que fue hallada el 18 de octubre semienterrada en una playa gaditana.

Con la víctima de Bilbao ya son 50 las asesinadas en España en lo que va de 2026, una cifra que superior a la de los últimos dos años. En 2025 fueron 48 y en 2024, 49. En los últimos diez años, los que acumulan datos más altos son 2105 (59), 2023 (58) y 2019 (56). Desde que se iniciaron registros en 2003, serían 1.391 los asesinatos por esta causa. El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 40 en 2026 y a 550 desde 2013.