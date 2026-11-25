En septiembre de 2023 unas adolescentes de Almendralejo, en Badajoz, se encontraron con sus cuerpos desnudos por inteligencia artificial. Fue un caso que estremeció a España y nos abrió los ojos. La Inteligencia Artificial había llegado también a las garras del machismo porque el 98% de las llamadas 'deepfake' son de naturaleza sexual y ese mismo porcentaje son las mujeres afectadas.

Extremadura Informativos 25N Violencia Digital: el caso Almendralejo Escuchar ahora

Este 25N, día contra la violencia hacia las mujeres, muchas son las campañas que ponen el foco en la violencia digital. En la violencia en la red como la del Ministerio de Igualdad en este 2026.

'El papel que no eliges': campaña institucional 25N Ver ahora

El ‘Caso Almendralejo’ fue el primero de muchos que salieron a la luz, la diferencia la puso una mujer: Miriam Aladib es divulgadora, ginecóloga y madre de una de esas adolescentes víctima de deepkafe por parte de compañeros de Instituto de su hija.

“Había un vacío, no se entendía como delito, estábamos desbordadas, no podíamos defendernos" Miriam Aladib, divulgadora y madre de una de las adolescentes víctimas de deepfakes

Aladib lleva denunciando la violencia contra las mujeres toda la vida, pero en ese momento de 2023 se enfrentó a una situación desconocida con su hija y sus amigas como protagonista. Tomó las riendas y su intervención en el Parlamento Europeo en noviembre de ese mismo año llevó a las autoridades a legislar. Aladib reaccionó a la situación legal que se encontraron al denunciar: “Había un vacío, no se entendía como delito, estábamos desbordadas, no podíamos defendernos ni hacer nada y gracias a todo el empuje mediático pudimos defendernos y cambiar esta historia que ha servido a su vez para todas las que vienen detrás.”

El Caso Almendralejo propició un cambio de legislación a nivel europeo

En junio de 2024 entró en vigor la Directiva Europea que prohíbe y penaliza las deepfake, los estados miembros tienen hasta 2027 para transponerla. España reformó el Código Penal en 2025 castigando esta práctica pero el Ministro de Transformación Digital, Oscar López, ha ido más allá en una petición a Europa y ha pedido introducir dos prohibiciones: “que las aplicaciones no puedan hacer deepfakes ni pornografía infantil.” Una legislación que llega para parar lo que la tecnología permite.

Vergüenza y culpa se mezclan con insomnio y ansiedad en las víctimas

Cuándo una mujer es víctima de una deepfake la reacción habitual, según la psicóloga Noelia Barrera, suele ser una mezcla de vergüenza y culpa pero también insomnio o ansiedad incluso podrían llegar las tendencias suicidas. Unas secuelas que en las adolescentes pueden tener mayores consecuencias en el tiempo por estar en un momento de cambio pero que con terapia según Barrera se puede solventar, “en el momento que se le pueda trasmitir a la víctima que lo que está pasando no es culpa suya, con ayuda psicológica se puede frenar.”

"Lo que está pasando no es culpa suya, con ayuda psicológica se puede frenar.” Noelia Barrera, psicóloga

La terapia una vez que ocurre, pero antes, la educación es esencial en la prevención. En Extremadura se imparten talleres en los colegios contra la violencia digital, Ara Sánchez, Secretaria de Igualdad en la Junta de Extremadura, considera que hay que estar en los centros educativos y cerca de los jóvenes.

" Hablar su lenguaje. Estar donde ellos se relacionan, en los centros educativos y las redes sociales." Ara Sánchez, Secretaria de Igualdad de la Junta de Extremadura

El 25N pone el foco en la violencia digital contra las mujeres

Este 25N, día para la Erradicación de la violencia contra las mujeres, muchos son los ojos que se posan en la violencia digital, su aumento asusta y poner el foco sobre lo invisible es seguir abriendo mentes y cerrando puertas a las violencias machistas que se abren con la inteligencia artificial.