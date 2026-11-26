Los rebeldes hutíes del Yemen han atacado los puertos saudíes de Yeda y Yizán, junto al mar Rojo y por donde el reino está sacando su petróleo ante el cierre del estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, después de haber lanzado proyectiles contra la mayor refinería de crudo, la planta de Ras Tanura, en el este del país y con capacidad de refinar 550.000 barriles diarios.

El portavoz militar hutí, Yehia Saree, ha informado de estos ataques en X, donde ha asegurado que los impactos contra ambos puertos saudíes han sido "precisos" y han causado daños materiales. Saree ha explicado que estos ataques son en represalia por "la agresión" contra el puerto yemení de Hudeida.

"Continuamos con nuestras operaciones militares de precisión dentro del territorio saudí, imponiendo la ecuación del asedio por el asedio, la escalada por la escalada y atacando las concentraciones pertenecientes al enemigo saudí y a sus oficiales hasta el cese de la agresión y el fin del asedio a nuestro amado país", ha afirmado el portavoz rebelde.

Estos ataques se producen en medio de un recrudecimiento de los ataques hutíes contra objetivos en Arabia Saudí. La coalición, liderada por Riad, bombardeó el pasado fin de semana el puerto de Al Hudeida, en el mar Rojo y controlado por los rebeldes yemeníes.

En los últimos días, los insurgentes han reivindicado, además, ataques contra el centro financiero de la capital saudí, que dejó once heridos según la Defensa Civil saudí, y la refinería de Ras Tanura. Sobre este ataque, la coalición aseguró haber interceptado cuatro drones sobre Ras Tanura.

Además, este jueves, la coalición ha derribado dos misiles balísticos que se dirigían hacia Riad.

Imagen del impacto de un misil hutí contra la Torre del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí en Riad, a 19 de noviembre de 2026DPA vía Europa PressDPA

Arabia Saudí y los hutíes llevan en guerra desde 2015, ya que Riad apoya al Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente. Las fuerzas rebeldes hutíes controlan el noroeste del país y casi toda la costa del mar Rojo, lo que representa un tercio del territorio.

El precio del petróleo vuelve a subir

Tras el ataque de los hutíes a la refinería de Ras Tanura, el precio del barril de brent para entrega en enero ha subido un 3,51 %, hasta situarse en los 94,61 dólares al cierre del mercado de futuros de Londres el miércoles.

El miércoles, la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán informó de que dos barcos petroleros se incendiaron al chocar contra minas en el estrecho de Ormuz. En las últimas semanas, se han intensificado los ataques contra buques cisterna que transitan por este paso estratégico sin el permiso de Teherán.

La UNCTAD, el organismo de Naciones Unidas para el comercio y el desarrollo, ha advertido este jueves de que estos conflictos que tiene lugar en rutas marítimas clave para el mundo están provocando un estancamiento del comercio marítimo, ya que están obligado a los buques mercantes a transitar por rutas más largas, lo que prolonga los tiempos de tránsito, aumenta los costos de combustible y congestiona los puertos. Las simulaciones hechas por el organismo muestran que si la crisis de los precios del combustible de este año se prolonga hasta 2027, el simple aumento de los costes de transporte marítimo podría hacer que los precios al consumo en los países menos desarrollados se dupliquen respecto al incremento medio mundial.