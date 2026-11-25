La Comunidad de Madrid ha anunciado este miércoles que recurrirá ante el Tribunal Constitucional el real decreto-ley de medidas de vivienda impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, al considerar que "invade competencias autonómicas".

El portavoz del Ejecutivo madrileño, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que, a juicio de la Comunidad, el decreto impone obligaciones económicas y administrativas sin su consentimiento y vulnera la seguridad jurídica, la autonomía financiera y la igualdad en el acceso a los recursos públicos.

"Supone un perjuicio grave para los propietarios y los inquilinos", ha dicho García Martín en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que ha acordado este miércoles encomendar a la Abogacía General la interposición del recurso de inconstitucionalidad y su personación ante el Tribunal Constitucional.

García Martín ha apuntado que la Comunidad recurrirá igualmente los desarrollos reglamentarios que se puedan realizar al amparo del decreto.

No obstante, espera que el Constitucional "no tenga que pronunciarse" sobre estas cuestiones, pues confía en que las elecciones del domingo deparen un nuevo Gobierno que derogue tanto el decreto como la ley estatal de vivienda.

Críticas al decreto del Gobierno

La Comunidad de Madrid cuestiona que se obligue a las autonomías, sin su conformidad, a asumir las deudas de los inquilinos en situación de vulnerabilidad que se enfrenten a un procedimiento de desahucio y carezcan de una alternativa habitacional.

Igualmente, sostiene que el decreto modifica el sistema de adjudicación de viviendas públicas, establece diferencias de trato insuficientemente justificadas y puede tener consecuencias negativas para el mercado del alquiler.

"La normativa también obliga a estas a modificar su organización y destinar personal y presupuesto al cumplimiento de las medidas, sin permitirles decidir cómo aplicarlas ni establecer sus propios procedimientos", protesta la Comunidad en un comunicado.

Y otro de los motivos que esgrime la Comunidad es que el decreto fue convalidado por la Diputación Permanente del Congreso "contraviniendo la decisión previa del Pleno", circunstancia que el Gobierno regional considera "contraria a la Constitución".

El decreto, en vigor desde el pasado 8 de octubre y que fue convalidado por la Diputación Permanente del Congreso el 12 de noviembre, permite prorrogar dos años los contratos de alquiler que venzan antes de 2029 y pone topes a la actualización anual de las rentas hasta el final de 2027.