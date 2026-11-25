Una jueza de Madrid ha admitido una querella de Vox contra la exmilitante socialista Leire Díez y Juanma Serrano, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y expresidente de Correos, y les ha citado a declarar como investigados el próximo 9 de diciembre por presuntas irregularidades en contratos de la empresa pública.

Así lo ha acordado la jueza Carmen Valcarce en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que remarca que los hechos de la querella "presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias".

🔴Nueva investigación judicial por presuntas irregularidades en Correos denunciadas por Vox en una querella ▪️El 9 de diciembre están citados como querellados Leire Díez y Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Sánchez además de expresidente de Correos 🎙️@gema_alfaro https://t.co/e9qfsV08VM — Radio 5 (@radio5_rne) November 25, 2026

En la querella, de noviembre de 2025 y a la que también ha tenido acceso esta agencia de noticias, Vox denunció que, "según publicaciones periodísticas, múltiples irregularidades en la adjudicación de contratos por parte de Correos", entidad que Serrano presidió durante cinco años.

La jueza Valcarce inadmitió a trámite la querella, pero la Audiencia Provincial de Madrid ordenó abrir causa aduciendo que "el único medio posible para comprobar la realidad de los indicios adecuados es precisamente la investigación sobre los mismos que configura su objeto".

La Audiencia pidió una "comprobación objetiva" de informaciones periodísticas

El tribunal remarcó que la jueza de instrucción archivó la querella al considerar que el sustento "en informaciones periodísticas no supone una constatación objetiva y no proporciona el necesario principio de prueba", aun manifestando "expresamente que los hechos propuestos son susceptibles de ser tipificados como delitos".

Sin embargo, la Audiencia Provincial afirmó que este supuesto no se aplica cuando "las noticias aportan datos objetivos que se apoyan en fuentes de prueba debidamente reseñadas e identificadas en la información" como, a su juicio, ocurre en este caso.

"Si lo documentos, y los procedimientos administrativos o judiciales en los que se han sustentado estos son verdaderos y reales, resultarán susceptibles de una comprobación objetiva y fácilmente verificable, lo que excluye la hipótesis de que se trate de la formulación de meras sospechas o simples conjeturas", señaló.

Por ello, los magistrados emplazaron a la titular del juzgado de Madrid a que practique "las diligencias de investigación que se solicitan", que declaren los querellados --Díez y Serrano-- y, "tras conocer el resultado que proporcionen dichas diligencias, decidir con libertad de criterio lo que resulte procedente".