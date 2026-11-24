"La guerra va a tomar otras dimensiones". Es la advertencia que lanza Bucharaya Hamudi, primer ministro de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD). El veterano político saharaui reconoce la intensificación de los combates entre el Frente Polisario y Marruecos como uno de los escenarios más probables tras el fin de la Minurso, la misión de la ONU para la celebración del referéndum de autodeterminación.

Orilla Sur Orilla sur - Primer ministro saharaui: "Lucharemos 50 años más" - 22/11/26 rne audio

En una entrevista con Orilla Sur, el espacio de Radio 5 dedicado al norte de África y Oriente Próximo, Hamudi asegura que Marruecos está concentrando tropas en distintos puntos del muro que divide el territorio. "Probablemente la intención que tiene es elevar la intensidad de la guerra", afirma.

Asegura, no obstante, que el Frente Polisario está preparado para responder. "Sabemos cómo atacar, sabemos cómo luchar, sabemos hacer la guerra de guerrilla, sabemos cuándo atacamos y cuándo no", dice. Reconoce que Marruecos dispone de más tropas y material militar y sitúa la ventaja del Polisario en el conocimiento del terreno y en la determinación de sus hombres. "Nuestro combatiente está motivado; no tiene otra salida, tiene que luchar".

Sabemos cómo atacar, sabemos cómo luchar, sabemos hacer la guerra de guerrilla

El primer ministro atribuye una motivación distinta a los soldados marroquíes desplegados en el Sáhara, la que fuera la provincia número 53 de España. A su juicio, estarían dispuestos a sacrificarse para defender ciudades como Rabat o Casablanca, mientras que en la excolonia española su prioridad es sobrevivir. "Sabemos bien que el soldado marroquí ahí no combate; simplemente trata de no morir", sostiene. Hamudi invoca los 15 años de guerra previos al alto el fuego de 1991 para defender que la superioridad en efectivos y armamento tampoco garantiza a Rabat una victoria en esta etapa.

Preguntado por los recursos militares del Polisario, el dirigente remite a la experiencia de aquella primera etapa de la guerra y evita identificar a posibles proveedores de armas en una coyuntura marcada ahora por las alianzas del régimen alauí con Israel, Estados Unidos o Emiratos Árabes Unidos, que le proporcionan tecnología militar de última generación. "Los marroquíes no pueden ganar esta guerra, por mucho tanque que traigan, por mucho material que traigan, por mucho soldado que traigan. No están motivados, no es su guerra", arguye. Su advertencia va más allá del frente. "Nuestra preocupación es que la guerra tendrá consecuencias negativas para todos los pueblos de la región, desde luego". También admite el coste para la población saharaui. "Esto aumentará posiblemente el sufrimiento de nuestro pueblo, pero seguiremos luchando 50 años más".

El fin de la misión de Naciones Unidas

El mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) expiró el pasado 31 de octubre. Rusia vetó la propuesta de Estados Unidos para prorrogarlo y el texto alternativo presentado por Moscú se quedó sin los apoyos necesarios. La misión se creó en 1991 para supervisar el alto el fuego y preparar un referéndum que nunca llegó a celebrarse.

Rabat interpretó la falta de una prórroga como un paso hacia el cierre del expediente en Naciones Unidas. La ONU reafirmó su compromiso con una solución pacífica. Hamudi sitúa el momento más delicado en la votación del Consejo de Seguridad. Acusa a Washington, con el respaldo de París y Madrid, de haber intentado imponer una solución de autonomía bajo soberanía marroquí. Asegura que el Polisario seguirá movilizando a sus apoyos internacionales y recuerda que la cuestión del Sáhara Occidental continúa en la agenda de la ONU.

La perspectiva de una guerra más larga preocupa a Hamudi también por su efecto sobre los jóvenes que han crecido en los campamentos de refugiados o en el exilio. Muchos nunca han conocido el territorio al que aspiran a regresar. "Están desesperados", dice. "Hace muchos años que nos dicen que la ONU no va a dar la solución. Dejadnos luchar. Dejadnos luchar. Y es bastante grave".

Si esto toma una escala mayor, nadie puede predecir lo que va a pasar ahí

Con la movilización general, explica, el Polisario busca "que todo el mundo se incorpore a donde corresponda y que la gente no haga cosas por su cuenta". El primer ministro admite que desconoce hasta dónde podrá contener esas iniciativas y sitúa el riesgo en una región marcada por la inestabilidad del Sahel. "Si esto toma una escala mayor, nadie puede predecir lo que va a pasar ahí".

Hamudi describe también la resistencia saharaui fuera del frente militar. Habla del trabajo en educación, sanidad y cultura en los campamentos y de la movilización de la diáspora en España y Francia. Sobre los saharauis que viven en las zonas bajo control marroquí, sostiene que la intensidad de las protestas varía con las circunstancias. "La represión nunca paró y la resistencia nunca paró".

Una negociación con derecho a decidir

Hamudi asegura que, durante las conversaciones celebradas este año en Madrid y Washington bajo los auspicios de EE.UU. y la ONU, el Polisario recibió presiones para aceptar la autonomía bajo soberanía marroquí. Considera agotada esa fórmula y mantiene abierta la posibilidad de negociar con Rabat. "Estamos dispuestos a compartir la factura de la paz con Marruecos", afirma. Dice que un acuerdo puede tener en cuenta los intereses marroquíes y los de los países vecinos, siempre que permita a los saharauis pronunciarse sobre su futuro.

Estamos dispuestos a compartir la factura de la paz con Marruecos

Sobre la posibilidad de recuperar el plan Baker II, que contemplaba un periodo de autonomía seguido de un referéndum, Hamudi centra su respuesta en la consulta. "Cualquier solución tiene que ser aceptada por el pueblo saharaui", sostiene. Plantea que Rabat permita votar a los saharauis incluso si cree que optarían por integrarse en Marruecos. "Este conflicto terminará el día que los saharauis decidan. De lo contrario, esto durará muchos años".

Foto de archivo del campo de refugiados saharauis de Boudour, en Tinduf (Argelia), el 5 de abril de 2018Noe Falk NielsenNoe Falk Nielsen/Nur Photo vía Getty

La petición a España y el debate sobre la nacionalidad

El primer ministro saharaui pide al Gobierno que salga de las próximas elecciones generales españolas que tome la iniciativa. "Creo que España, si lidera una propuesta de solución después de las elecciones, eso le ayudaría mucho a resarcir el daño que creó en 50 años", afirma. Dirige su petición a cualquier Ejecutivo, con independencia de quién lo encabece. "Los saharauis siempre le pedimos a cualquier Gobierno español, sea cual sea el color que tenga, que asuma la responsabilidad", añade, en referencia a la descolonización que España dejó inconclusa.

Hamudi cuestiona el respaldo de Pedro Sánchez en 2022 a la propuesta marroquí de autonomía y distingue la posición del presidente de la del Partido Socialista. "Yo no sé realmente si este posicionamiento que hizo el presidente español en 2022 es del PSOE o es del presidente", dice. Asegura que el Frente Polisario conserva sus interlocutores entre los socialistas. “Nosotros nunca hemos cerrado las relaciones con el PSOE”.

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En la entrevista aborda también la proposición de ley para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos en el territorio durante la administración española. El Congreso aprobó el texto en septiembre y lo remitió al Senado. La convocatoria anticipada de elecciones generales hizo decaer la iniciativa que preveía la adquisición de la nacionalidad por carta de naturaleza.

"Yo no fui crítico con esa ley", dice Hamudi. El primer ministro distingue el derecho de cada saharaui a solicitar la nacionalidad de la reclamación política del Polisario, que pide a España que asuma su responsabilidad en la descolonización. Hamudi atribuye a Estados Unidos la intención de utilizar la medida para desmovilizar a la población saharaui y, para respaldar esa acusación, alude a unas declaraciones del embajador estadounidense.