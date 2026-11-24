Lanzamos las mismas preguntas a chicas y chicos. ¿Quién se echa crema de noche? "Yo, todos los días". ¿Encontráis publicidad en redes sociales sobre tratamientos antienvejecimiento? "Yo me encuentro con bastantes en Instagram". ¿Sentís presión por envejecer? "Sí, sobre todo cuando ves a influencers o actrices que se ponen bótox para no tener arrugas".

Ahora les preguntamos a ustedes: ¿quiénes creen que han contestado a esas preguntas? ¿Ellas o ellos?

Esta encuesta la realizamos en la Ciudad Universitaria de Madrid, entre jóvenes estudiantes. La presión estética por aparentar ser joven comienza a afectar a las chicas desde edades muy tempranas. Es un problema que aumenta y se intensifica a medida que cumplimos años.

Un discurso amplificado por las redes sociales

Rutinas para evitar las arrugas, tratamientos estéticos y suplementos que supuestamente retrasan el envejecimiento. Los vídeos con este tipo de contenidos son habituales en las redes sociales y acumulan miles de visitas. De forma directa o indirecta, aparece publicidad dirigida a mujeres muy jóvenes para animarlas a retrasar el envejecimiento. "Llevo usando retinol desde que tengo 24 años", aconseja una creadora de contenido. También es habitual que, como reclamo, se vanaglorien de aparentar menos edad de la que supuestamente tienen.

Algunas mujeres, vestidas con bata y presumiendo de conocimientos médicos, recomiendan empezar a tomar colágeno o queratina e incluso iniciarse en tratamientos estéticos «lo antes posible». María Garzón, experta en comunicación de la agencia iMADES Communication, nos cuenta que, muchas veces, el único objetivo de estas creadoras de contenido es vender algunos de estos productos: "Lo que necesitan es que consumamos, consumamos, consumamos".

Le indigna que esta preocupación por la apariencia lleve a mujeres tan jóvenes a gastar tanto dinero y les robe horas de su tiempo. "El gran éxito es que nosotras nos creamos que lo hacemos por autocuidado", sentencia.

Combatiendo el machismo a través de las ondas

OMC Radio, una emisora madrileña con perspectiva feminista, cuenta en su programación con el espacio ‘Con Mayor Voz’, un programa hecho por mujeres mayores. Sus contenidos se centran en combatir la doble discriminación que sufren: por ser mujeres y por ser mayores. Pero no se limitan al espacio radiofónico: también han realizado vídeos en los que reivindican sus cuerpos, las canas, las arrugas, el descolgamiento y la grasa, entre otros aspectos.

Quieren romper con el estigma del envejecimiento femenino y con el escrutinio social al que se ven sometidas. Jesica Cristóbal, una de las coordinadoras de esta radio, cree que es importante que las mujeres compartamos estos temas y les demos visibilidad: "Te hace ser más consciente de que no es tu culpa, de que esta presión y la sensación de vernos siempre algo mal son algo colectivo".

También imparte charlas en institutos para concienciar a los más jóvenes. "Si vemos que los hombres no tienen este problema, tenemos que plantearnos por qué nosotras sí", sentencia.

Un problema que atraviesa todas las franjas de edad

Este discurso, que presenta como deseable aparentar menos edad de la que se tiene, está presente en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la industria del entretenimiento. Anne Hathaway o Jennifer López son algunos de los referentes para quienes defienden estos mensajes, que terminan calando en el conjunto de la sociedad.

Las mujeres crecemos escuchando frases como "no está mal para su edad" o comentarios que, a modo de piropo, nos dicen: "No aparentas esos años".

"No solo dejamos de ser deseables, sino que dejamos, en cierto sentido, de ser objetos sociales", explica Mercedes Montero, doctora en Sociología. Desde su punto de vista, las mujeres maduras pasan a ser invisibilizadas. Para ella, combatir esta situación implica ejercer una enorme presión sobre nuestros cuerpos, pero también sobre nuestras cabezas.

Considera que hemos vivido un gran cambio de tendencia en las últimas décadas. Ahora, explica, España es uno de los países de la eurozona que más gasta en tratamientos estéticos enfocados al rejuvenecimiento. Aunque se trata de una tendencia que afecta a ambos géneros, considera que el problema se intensifica especialmente entre las mujeres.

A su juicio, existe una doble vara de medir que no se aplica a los hombres: en ellos, la edad y las marcas que deja en el rostro, el pelo y el cuerpo pueden llegar a resultar atractivas. A nosotras avanzar en la vida, nos quita feminidad, atractivo y valor social.