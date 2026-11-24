Es fácil imaginar cómo puede estar un colegio que no se ha limpiado desde hace 19 semanas. Un alumno de la ikastola Intxixu, de Bilbao, dice que "está súper sucio y el baño da asco. Tengo que hacer mis necesidades de pie porque me da asco sentarme". Otra alumna cuenta que se encuentran "bichos, insectos, las basuras están hasta arriba de cosas. Los baños están con salpicaduras de pis, caca en las paredes y con muy malos olores". Y concluye: "no sabemos por qué lo hacen, porque somos niños, pero no tendrían que tratarnos así".

Ellos, los niños y niñas, son los principales sufridores del conflicto que enfrenta a las trabajadoras que se encargan de la limpieza de los edificios públicos de Bilbao y la empresa adjudicataria del servicio, FCC. Una huelga que afecta también a otras dependencias como el propio ayuntamiento o los centros de mayores. Hay servicios mínimos, pero no son suficientes.

Las familias están muy preocupadas

Los padres y madres de esta ikastola se sienten preocupados e indignados por el estado del centro, que califican de insalubre. Aseguran que los más pequeños salen de clase con suciedad en la ropa, en las manos y en las piernas. "Nuestros hijos están viniendo a clase en la inmundicia" dice una madre. Dicen que en la haurreskola no tienen servicio de catering porque no se puede usar el menaje de la cocina. Que los más mayores dan las clases con mascarilla. Y que madres y padres de hijos con problemas de salud deben tener el móvil siempre a mano por si les avisan, por ejemplo, de un ataque de asma.

Las familias emplazan al ayuntamiento a que tome cartas en el asunto. El próximo jueves 26 de noviembre volverán a concentrarse frente al edificio consistorial, coincidiendo con la celebración del pleno, para insistir en que se muevan para buscar una solución. Consideran que es responsabilidad del gobierno local poner fin a la situación que viven los niños en clase.

Será colegio electoral

En medio de toda esta polémica, las urnas están a punto de llegar. La ikastola Intxixu, al igual que otros centros, va a ser colegio electoral. El Gobierno Vasco acaba de dictar un decreto extraordinario de servicios mínimos, para que los centros que acojan las votaciones queden limpios para el domingo. Ni la empresa ni las trabajadoras han presentado recurso. Pero las familias del centro se sienten indignadas porque pese más la jornada electoral que la salud de sus hijos.

Hace ya días que el ayuntamiento logró un acuerdo unánime de todos los grupos para mediar en el conflicto e intentar llegar a un acuerdo. Si no se consigue, instará a ambas partes a someterse a un arbitraje. En el fondo del conflicto está la situación precaria de las trabajadoras. Si están a jornada completa, llegan a cobrar 18.000 euros anuales de sueldo. Pero muchas de ellas trabajan quince horas semanales y su salario se sitúa en torno a los 400 euros mensuales.