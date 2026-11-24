Queda un mes para Nochebuena y tanto clientes como vendedores se preparan ya para comprar algunos de los productos estrella de la Navidad. Según explican los vendedores del Mercado de la Esperanza de Santander, pescados como el besugo o el rape negro, el centollo gallego, el bogavante o las cigalas y el lechazo y el cordero son los alimentos más demandados y también los que más suben de precio. Aunque, según el análisis de los tenderos del mercado, los de este año se están manteniendo en la misma línea que los precios del año pasado.

"En este momento, los lechazos, por medios, están a 34,50 euros/kilo, piernas y delanteros a 28,90 y 27,90 euros/kilo y las chuletillas, a 44,90. El cordero, un poco más barato, 31,90 euros las chuletillas y piernas, 21,90 euros. Con respecto al año pasado, por estas fechas, está unos 3 o 4 euros más caro", detalla Ismael Gil, responsable de Carnicería Ismael en el Mercado de la Esperanza de Santander. Una subida que no considera "tan grande" en cuanto al producto que él maneja, pero que, en suma, afecta a los bolsillos. "En realidad, la diferencia de un año a otro no deja de ser algo prácticamente insignificante. Pero claro, si sumas la subida del cordero, el pescado, la fruta y cuatro cosas más... la cartera sí que se resiente mucho. Viendo cómo está el mercado, los sueldos y la vida, sí que se puede decir que es un precio un poco alto", añade.

Piezas de lechazo y cordero en el puesto de la Carnicería Ismael en el Mercado de la EsperanzaBeatriz Carrasco (RTVE Cantabria)

El pescado o el marisco, donde más se nota el incremento

A la subida del precio de la carne, el lechazo o el cordero, también se añade la del marisco o el pescado. En el caso de los productos que vienen del mar, uno de los alimentos donde más se nota el incremento es en el centollo gallego, que "ya está subiendo algo", según observa Visi Bedia, responsable de Los tesoros del mar, uno de los puestos de marisco del Mercado de la Esperanza. "El centollo gallego todavía está asequible. Está a 40 euros/kilo, y de cara a Navidad subirá un 40%, tranquilamente. El bogavante también sigue bien, dentro de su precio, porque es marisco. Y también la cigala, la nécora y la masera. Lo que más se lleva la gente son centollos, maseras y bogavantes", explica.

En esa misma línea, sube también el precio del pescado. En todos los casos, el precio depende de la oferta y la demanda. "Al haber menos pescado, siempre se paga más", aclara Unai Martín, responsable de Pescados Unai. Expone que, en el caso del pescado, todo depende de las capturas. "Por ahora, estamos en precios similares a los del año pasado, pero aquí dependemos de las capturas. Cuanto más pescado haya, siempre vamos a comprar más barato. Si coincide que hay temporal, como esta semana pasada o la que viene, que va a picar el mar y habrá menos peces, entonces se incrementan los precios". En el caso del pescado, el más demandado - y uno de los más caros - es el besugo. "La gente viene pidiendo lo que son pescados grandes, sobre todo vienen pidiendo besugos, también lubina, dorada, machotes, rapes negros... Es lo que normalmente demanda la gente para navidades. Todos los años, lo que siempre sube es el besugo. Lo estamos vendiendo sobre los 50 euros ahora mismo. Y en navidades el precio puede incluso doblarse. Nosotros lo traemos solo de encargo".

Ejemplos de marisco en una de las pescaderías del Mercado de la EsperanzaBeatriz Carrasco (RTVE Cantabria)

En cuanto a otras subidas del precio del pescado, la variabilidad entre este mes y los días más próximos a Nochebuena oscila entre los 7 y 10 euros. "Pescados como el rape negro, que los tenemos ahora a 18,90 euros, las semanas de navidades sube a entre 25 y 28 euros. También los pescados de escamas, indudablemente, siempre suben. Todos los años, los meses de octubre y noviembre ya viene gente para comprar, congelar y así se ahorran un duro. A medida que se acercan las fechas, el pescado siempre es más caro, siempre", concluye el responsable de Pescados Unai.

Cómo afecta la subida a los clientes

En cuanto a si afectan los precios a la forma de comprar de los clientes, los tenderos del Mercado de la Esperanza explican que no varía demasiado, puesto que muchos son "clientes fieles", que suelen frecuentar sus puestos. Y, en ese sentido, no discriminan entre los productos, creen que la subida es generalizada. "La gente se queja de que todo está muy caro, no solamente el marisco", apunta Visi Bedia, responsable de Los tesoros del mar. En algunos casos, responde, además, a la "falta de memoria"; añade Ismael Gil, de Carnicería Ismael, que "los clientes se asustan porque no tenemos la costumbre de acordarnos de un año para otro del precio. Pero en realidad la diferencia de un año a otro no deja de ser algo prácticamente insignificante".

En cuanto a los usuarios que se acercan al mercado, hay quienes compran con antelación para intentar ahorrar y quienes prefieren esperar a comprar los productos frescos para cocinarlos directamente en el día. "Si lo intento coger más tarde, está más caro, entonces intento cogerlo antes para que me salga no tan caro. Caro, pero no tan caro", explica una de las clientas frente a un puesto de carne. Una opinión que comparte otra de ellas, frente a la pescadería: "Hay que ir con tiempo porque si no sube más. Aunque los precios están jodidos en todas las épocas, Navidad o no Navidad; horroroso. No de un año para otro, de una semana para otra".

Pescadero atendiendo a una clienta en el Mercado de la EsperanzaBeatriz Carrasco (RTVE Cantabria)

También hay clientes menos previsores, que prefieren hacer encargos o esperar hasta el último momento. "No he comprado nada todavía. Lo encargo y vengo a recogerlo, tanto el pescado como la carne me gusta que está reciente", explica otra de las usuarias. Un pensamiento compartido por más usuarias: "Yo espero casi a última hora porque me gusta más. Y es triste que no se pueda comer pescado o cualquier comida porque es cara", confiesa otra clienta habitual del Mercado de la Esperanza. Antiguamente, lo habitual era comprar los productos lo más cerca posible de la fecha de consumo, porque también así es la mejor forma de disfrutarlos. Sobre todo, en el caso de la carne. El responsable de Carnicería Ismael explica que nos hemos vuelto impacientes y "no sabemos descongelar". Indica que lo ideal sería "descongelar en la nevera y con dos días de antelación".

Una odisea, la de buscar los mejores precios, que acaba determinando qué productos presidirán la mesa, finalmente, en Nochebuena. Todo a un mes vista de la Navidad.