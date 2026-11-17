La homologación de más de 30.000 títulos de Medicina extracomunitarios ha encendido la polémica ante la próxima convocatoria del MIR. Las asociaciones médicas alertan de que la llegada masiva de aspirantes hará más difícil que los médicos formados en España consigan una plaza de especialidad y advierten del riesgo de que se contrate a profesionales sin especializar en condiciones precarias. El Ministerio de Sanidad, sin embargo, recuerda que los aspirantes sin autorización de residencia en España solo pueden optar a un cupo específico del 10% de las plazas.

La convocatoria de 2026-2027 ha batido todos los récords. Según las listas provisionales publicadas por Sanidad, 21.668 médicos han sido admitidos para competir por una de las 9.676 plazas MIR, frente a los 16.014 admitidos del año anterior. Otros 2.474 han quedado por ahora fuera de las listas, aunque pueden subsanar su solicitud hasta el 27 de noviembre. En total, las pruebas de Formación Sanitaria Especializada (FSE) cuentan de momento con 40.474 admitidos para las 12.850 plazas ofertadas en todas las titulaciones.

El origen de la controversia está en los 30.303 títulos de Medicina extracomunitarios homologados en 2025, más de cuatro veces el número de médicos que se gradúan cada año en España, entre 6.000 y 7.000. Desde Sanidad reconocen que la competencia es mayor, especialmente para quienes concurren por el cupo de extracomunitarios. "Se ha recrudecido la competencia, especialmente para los que van para ese cupo. En la convocatoria anterior había dos aspirantes y poco extracomunitarios por cada plaza. Ahora hay más de siete", expresa a RTVE el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla.

Según los datos del Ministerio, de los 24.142 médicos que han solicitado presentarse al examen, 7.363 optan a las 968 plazas reservadas a quienes no son titulares de una autorización de residencia en España, y los otros 16.779, a las 8.708 plazas del turno general. La Asociación MIR España subraya que muchos médicos con título extracomunitario no están sujetos a ese cupo. Su presidente, Jesús Francisco Arzúa, calcula que una parte importante de ellos compite en igualdad de condiciones con los graduados en universidades españolas. “Algunos de estos candidatos han solicitado entrar en el examen MIR... Aproximadamente un 30-40 por ciento compiten en igualdad de condiciones que los médicos formados en universidades españolas, ya que muchos de ellos tendrían permiso de residencia”, mantiene.

Salarios "más baratos" y "sin especialidad"

La preocupación también alcanza a la Organización Médica Colegial (OMC), que teme que el aumento de profesionales con títulos homologados y sin especialidad pueda favorecer contrataciones en peores condiciones laborales, lo que a su vez también podría perjudicar a los pacientes. Su presidente, Tomás Cobo, advierte en RTVE del riesgo de que "exista la tentación de que muchas administraciones y en el entorno de la sanidad privada se contraten a médicos con unos salarios mucho más baratos y sin especialidad".

La OMC ya ha planteado al Gobierno que la homologación de títulos extracomunitarios no sea un mero trámite administrativo y que los profesionales tengan que superar una prueba que acredite sus competencias clínicas, equiparable a la evaluación que se exige durante la formación en España.

Mientras tanto, el Ministerio de Sanidad trabaja en un plan de contingencia ante el incremento de aspirantes extracomunitarios, aunque reconoce que algunas cuestiones, como la situación administrativa de los candidatos, quedan fuera de sus competencias.

El examen MIR se celebrará el próximo 23 de enero de 2027, a partir de las 14:00 horas (13:00 en Canarias). Los aspirantes tendrán que responder a un cuestionario de 200 preguntas, más diez de reserva, en un tiempo máximo de cuatro horas y media. La competencia ha alcanzado su nivel más alto desde 2018 y miles de médicos se quedarán sin posibilidad de acceder a una especialidad en esta convocatoria.