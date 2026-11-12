Míriam Nogueras, la voz de Junts en Madrid que avisa que no volverá a facilitar un Gobierno socialista.

BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento. Dosrius (Barcelona), 11 de mayo de 1980. Formación. Inició estudios de Comunicación Audiovisual, aunque no llegó a concluirlos. Su trayectoria profesional se desarrolló principalmente en la empresa familiar del sector textil. Años en política. Entró en política institucional en 2015 como concejala en Cardedeu. Ese mismo año fue elegida diputada en el Congreso. Ha sido vicepresidenta del PDeCAT, posteriormente se integró en Junts per Catalunya y desde 2021 ejerce como portavoz parlamentaria de la formación en Madrid. Familia. Casada y dos hijos.

Míriam Nogueras i Camero (Dosrius, Barcelona, 1980) vuelve a ser la cabeza de lista de la candidatura de Junts per Catalunya en las elecciones generales del 29 de noviembre. La formación confía de nuevo en ella su voz en Madrid, tras años ocupando un lugar central en la estrategia del partido independentista. Con su nombre, Junts quiere volver a ser decisivo en la próxima legislatura, del mismo modo que lo han sido sus siete diputados en los útimos tres años.

Sin embargo, desde el espacio posconvergente ya avisan que no volverán a facilitar un Gobierno socialista si de ellos vuelve a depender. Lo dijo hace unas semanas el secretario general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista en televisión. "A Pedro Sánchez no le investiremos. Hemos salido escaldados", expresó.

Junts, de hecho, hace mucho tiempo que rompió su relación con el PSOE y el Gobierno actual. En noviembre de 2025 anunciaron el "bloqueo" de la legislatura presentando enmiendas a todas las leyes en trámite para que el Ejecutivo "perdiera la capacidad legislativa". De hecho, el bloqueo de Junts a los dos decretos de vivienda fue uno de los desecadenantes de la convocatoria electoral.

Además de Nogueras, Junts ha apostado por unas listas de continuidad. Así, los diputados Marta Madrenas, Isidre Gavín y Josep Maria Cruset repiten nuevamente en las circunscripciones de Girona, Lleida y Tarragona, respectivamente.

Del sector textil a la política institucional

Antes de dedicarse a la política, Míriam Nogueras desarrolló su actividad profesional en el sector textil. Entre otras cosas, ha sido copropietaria de una empresa especializada en hilaturas y ha participado en organizaciones vinculadas al tejido empresarial catalán.

Su llegada a la política se produjo en 2015, cuando fue elegida concejala de Cardedeu (Barcelona) en las listas de Convergència Democràtica de Catalunya. Ya ese mismo año, Nogueras se presentó a las elecciones generales bajo la candidatura de Democràcia i Llibertat de la mano de Francesc Homs.

La portavoz de JxCat, Míriam Nogueras, interviene este miércoles durante la sesión de control del Congreso de los Diputados en Madrid.EFE/ Rodrigo Jiménez

Desde entonces ha sido diputada durante cinco legislaturas y ha formado parte de todos los espacios electorales surgidos de la reorganización de Convergència, hasta su denominación actual, Junts per Catalunya.

Desde 2021, sin embargo, Nogueras ocupa el cargo de portavoz en el Congreso. A lo largo de estos últimos años ha endurecido su discurso contra el PSOE y Sumar, criticando que no cumplían con los acuerdos de investidura. Su relación política con Carles Puigdemont también resulta determinante para comprender su posición, ya que es una figura del círculo de confianza del expresident de la Generalitat.

Una de sus características es que siempre usa el catalán en sus intervenciones en el hemiciclo, pero también en ruedas de prensa o breves encuentros con la prensa en los pasillos del Congreso. También se ha evidenciado que a lo largo de los últimos años ha endurecido su discurso en la tribuna y en sus comentarios a miembros del Gobierno y diputados.

Junts quiere volver a ser determinante en el Congreso

Los siete diputados de Junts han sido determinantes en la actual legislatura, y justamente es el mismo reto que se marca Nogueras tras las elecciones del 29 de noviembre. Junts también quiere mejorar su número de votantes, que ha ido a la baja.

En las elecciones de noviembre de 2019, Junts logró ocho diputados y 530.225 votos; ya en los comicios de 2023 esos números cayeron hasta los 395.429 apoyos y siete escaños. Esa pérdida de más de 130.000 votos es uno de los retos de Junts este 29 de noviembre.

Para la formación posconvergente, la candidatura de Nogueras representa la continuidad de una estrategia que busca aprovechar la representación parlamentaria del partido para negociar medidas para Cataluña y defender sus reivindicaciones independentistas.

Asimismo, ya ha avanzado que Junts reivindicará en esta campaña "la centralidad" y apelará a aquellos catalanes que están "hartos de pagar la fiesta a los demás"." Decidiremos qué capacidad tenemos de influir. Nos jugamos si continuamos atrapados en el ruido de los dos bloques españoles que cada vez están más condicionados por los extremos", exponía Nogueras en uno de sus últimos actos.

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