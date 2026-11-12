El inicio de la historia de Raúl en el Carlos Tartiere

La historia de Raúl González con el Real Oviedo y el antiguo Carlos Tartiere tiene varios capítulos. El primero de ellos fue el 14 de mayo de 1995. Era la jornada 33 de Primera División y el Real Madrid sucumbió en Buenavista por tres goles a dos, con tantos de Rivas, Jerkan y Carlos para los azules y de Hierro y Luis Enrique para los blancos. En aquel encuentro Raúl disputó 20 minutos.

Titular y doblete

Al año siguiente Raúl regreso al viejo Carlos Tartiere, ya como delantero titular del conjunto merengue. Era enero de 1996, con Lorenzo Sanz y Eugenio Prieto como presidentes en el palco y Arsenio Iglesias y Brizc en los banquillos.

En el Tartiere, Raúl, el 17 del Madrid por aquel entonces, fue clave para la victoria madridista en un partido con polémica. El nuevo entrenador azul marcó el primer gol en el minuto 7 de partido en una de sus facetas más destacadas, la de oportunista del área.

Panorama Regional La historia de Raúl en el Tartiere Ver ahora

Tras ese tanto, y sin sistema de videoarbitraje en el campo, hubo una consulta entre el árbitro y el entonces denominado linier por una agresión de Luis Enrique a Crhistiansen. El gijonés rectificó tras el partido. Esa expulsión precedió a un gran centro de Stojkovski y un gran cabezazo de Carlos para el empate. Un Oviedo que empató, se lo creyó y pudo ponerse por delante en el marcador.

La polémica no cesó con un penalti no pitado por mano de Sanchís. En el otro área, Raúl marcaba el segundo gol blanco tras una asistencia de Fernando Hierro. Un día de felicidad para Raúl en el viejo Tartiere como lo fue este lunes en el nuevo estadio azul. Ahora, no por un doblete sino por afrontar su primera aventura en un banquillo profesional.