Muere a los 52 años el cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador de un Óscar por 'Una mujer fantástica'

El cineasta chileno Sebastián Lelio, ganador del Óscar en 2018 por Una mujer fantástica, ha fallecido este viernes a los 52 años. "Con mucha tristeza, comunicamos el fallecimiento por motivos de salud del cineasta chileno Sebastián Lelio. Estamos atravesando un momento de mucho dolor y su recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros", ha dicho su familia en un comunicado.

Lelio se encontraba en Santiago rodando la adaptación cinematográfica de la reconocida novela Poeta chileno, de Alejandro Zambra. Según medios locales, el director y guionista ha sido hallado muerto en su casa del barrio capitalino de Las Condes.

Nacido en Mendoza (Argentina) el 8 de marzo de 1974 pero criado en Chile, Lelio es una de las figuras más destacadas del cine chileno de los últimos años. "Fue una hermosa persona que aportó a la cultura chilena en grandes momentos de su historia", ha añadido en el comunicado la familia.

El director saltó a la fama mundial con el largometraje Gloria (2013), que obtuvo importantes galardones internacionales, incluido el Oso de Plata a la mejor actriz en el Festival de Berlín.

Óscar a la mejor película de habla no inglesa

Con su siguiente película, Una mujer fantástica (2017), alcanzó el máximo respaldo de su carrera. La cinta protagonizada por Daniela Vega logró el Óscar a la mejor película de habla no inglesa en 2018, convirtiéndose en el primer largometraje chileno en conseguir ese galardón.

También se llevó el Oso de Plata al Mejor Guión en la Berlinale, el Premio Goya a Mejor Película Iberoamericana y el Independent Spirit Award, entre otros importantes galardones.

Protagonizada por Daniela Vega, la cinta aborda la dura vida y la discriminación de una mujer transgénero y sirvió para visibilizar la realidad trans en Chile y en el mundo.

Su filmografía también incluye las producciones internacionales Disobedience (2017), con Rachel Weisz y Rachel McAdams; Gloria Bell (2018), protagonizada por Julianne Moore; y El prodigio (2022), con Florence Pugh.

En 2025 estrenó el musical La ola, inspirado en las movilizaciones feministas que tuvieron lugar en las universidades chilenas durante 2018.

La Academia de Cine de Chile, de la que Lelio era miembro, ha subrayado en un comunicado que "su obra dejó una huella imborrable en el cine nacional e internacional". "Con una sensibilidad singular, aguda y profundamente humana para explorar las relaciones, la identidad, los afectos y las contradicciones de nuestra sociedad, construyó una filmografía que trascendió fronteras y cautivó a públicos de todo el mundo", ha destacado.

"Su cine abrió conversaciones, desafió miradas y amplió las posibilidades de contar nuestras historias. Su talento y su obra contribuyeron a posicionar al cine chileno en los escenarios más importantes del mundo", ha añadido la Academia.

Días de cine Días de Cine: Entrevista completa con Sebastián Lelio. Ver ahora

"Su cine puso en el centro a personajes que pocas veces habían sido mirados y llevó a Chile a lo más alto del mundo audiovisual", ha dicho, por su parte, el ministro de Cultura de Chile, Francisco Undurraga.

La Corporación de Actores y Actrices de Chile (Chile Actores) también se ha sumado a las condolencias y ha destacado que el cineasta era "generoso y talentoso" y "uno de los grandes artistas de nuestra época".