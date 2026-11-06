Localizados 15 cuerpos en una fosa común del cementerio de Hornachos, en Badajoz

Es la segunda vez este 2026 que se buscan restos de personas represaliadas durante la Guerra Civil en la localidad pacense de Hornachos. El pasado mes de febrero también se realizaron prospecciones en su cementerio. Entonces no dieron resultados, ahora sí.

Desde el pasado 13 de octubre, se desarrolla en el camposanto una nueva campaña de excavaciones. Desde entonces, el equipo de arqueólogos y antropólogos ha localizado ya 15 cuerpos.

Restos óseos en la fosa común de Hornachos (Badajoz)

Es una fosa común por la disposición de los cuerpos: superpuestos unos encima de otros

Como ha explicado Ana María Rabazo, codirectora de los trabajos: "Supimos que era una fosa por la disposición de esos cuerpos: superpuestos unos encima de otros, de forma bastante violenta. No están regularizados, no están ritualizados. La vestimenta con la que vienen esos restos óseos sabemos que es de la época".

Además, han aparecido también objetos que constatan su procedencia, como zapatos, un peine, varios botones y botas de trabajo.

“Como todo el mundo sabe, nadie entierra con botas de trabajo a sus familiares”, ha puntualizado Ana María Rabazo.

De momento, en esta fosa no se han localizado balas. Las investigaciones apuntan a que los fusilamientos no se realizaron en esta parte del cementerio, sino en la tapia del mismo, donde aún hoy, noventa años después, siguen siendo visibles las huellas de los impactos de bala en el paredón.

Detalle de impacto de bala en la tapia del cementerio de Hornachos (Badajoz)

En este sentido, Rabazo ha explicado que los proyectiles suelen aparecer al exhumar los restos óseos: “Sí se encuentran balas, pero se encuentran al exhumar porque se encuentran en el interior de los cuerpos. Las balas que encontramos es porque se han adherido a los restos óseos con mucha masa ósea. Por ejemplo, un fémur o un cráneo”.

Los investigadores calculan que 150 personas fueron asesinadas

Los investigadores calculan que sólo en este municipio de la comarca de Tierra de Barros fueron asesinadas cerca de 150 personas durante el año 1936, como ha desgranado Jesús Martín, codirector de los trabajos en la fosa: "Según los estudios que hay, entre 100 y 150 personas fueron las que fueron asesinadas".

Por parte de los arqueólogos, en este cementerio podría haber varias fosas comunes. “Tenemos, al menos, una, seguramente, tres y posiblemente haya más”, ha detallado Jesús Martín.

Tenemos, al menos, una fosa común, seguramente, tres y seguramente haya más

Miguel Caballero Rosa fue una de las personas represaliadas por las tropas del franquismo. Con sólo 33 años, el 2 de octubre de 1936 lo sacaron de su casa y nunca más se supo de él. Dejó viuda a su mujer y huérfanos a sus dos hijos.

“Mi abuelo era un hortelano, una persona normal del pueblo. Él solamente leía los periódicos de la época”, ha destacado emocionada Maribel Caballero, su nieta, quien ha subrayado, además, que “esto no es desenterrar el pasado: es dar una dignidad a todas las personas que están ahí”.

Esto no es desenterrar el pasado: es dar una dignidad a todas las personas que están ahí

Hoy en día, sólo quedan con vida nietos y bisnietos de todas estas estas personas. Como ha defendido al alcalde de Hornachos, Francisco Buenavista, las familias sólo buscan justicia y dignidad: "No estamos hablando de reabrir heridas, de confrontar de nuevo familias, no estamos hablando de nada de eso. Es una cuestión de dignidad para esas personas que fueron asesinadas en su día y de justicia y también de una cuestión puramente de humanidad".

De este modo, el Ayuntamiento de Hornachos tiene la intención de erigir un mausoleo donde rendir homenaje a la memoria de estas personas.

Placa de homenaje a las víctimas del franquismo en el cementerio de Hornachos (Badajoz)

Cabe destacar que la excavación de esta fosa común se está llevando a cabo gracias a una subvención de la Junta de Extremadura, dotada de 57.000 euros. A la que se unirá una ayuda más de la Secretaria de Estado de Memoria Democrática, del Gobierno de España.