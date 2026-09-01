Las asociaciones memorialistas de Extremadura se quejan ante el Defensor del Pueblo por el inicio de los trámites para declarar BIC la Cruz de los Caídos de Cáceres
- La Junta de Extremadura ha iniciado su expediente como Bien de Interés Cultural para protegerla y evitar su retirada
- El 17 de mayo el Gobierno central ordenó la retirada de la Cruz al incluirla en el Catálogo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática
Desde que el pasado 18 de agosto la Junta de Extremadura iniciara los trámites para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos, de Cáceres, las reacciones de diferentes colectivos no se han hecho esperar.
Con este expediente la Junta pretende proteger este enclave ante la resolución del pasado 17 de mayo por la que el Gobierno central ordenaba, mediante resolución, la retirada de la Cruz del centro de la capital cacereña. Este enclave está incluido en el Catálogo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática.
Una quincena de asociaciones memorialistas de la región han recurrido al Defensor del Pueblo. Solicitan su intervención urgente para aclarar si la declaración como BIC de la Cruz puede impedir el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ordenaba su retirada del centro de la ciudad.
“Es una iniciativa para que se retire este símbolo franquista“
La Presidenta de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), María Jesús Criado, ha destacado que es “una de las iniciativas que están llevando a cabo para que se cumpla la Ley de Memoria y que se retire este símbolo franquista”
4.000 firmas piden la retirada de la Cruz
En este sentido, las asociaciones defensoras de la memoria democrática han recogido, a través de Change.org, casi 4.000 firmas ya que exigen la retirada del que consideran que es un vestigio franquista.
A su vez, están preparando las alegaciones al expediente de la declaración como BIC de la Junta.
“AMECECA recurrió hace un tiempo a la Fiscalía y también va a recurrir ahora“
María Jesús Criado ha asegurado que AMECECA va a presentar alegaciones ante el expediente que ha publicado la Junta de Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). El periodo para presentar alegaciones está abierto hasta el 18 de septiembre. Además, desde AMECECA han destacado que van a recurrir el expediente ante la Fiscalía: “AMECECA recurrió hace un tiempo a la Fiscalía y también va a recurrir ahora”.
Piden la dimisión de la directora general de Patrimonio Cultural
Cabe destacar además que, la última semana, ha saltado otra polémica relacionada con el expediente BIC de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes.
Dos reconocidos historiadores, César Rina y Miguel Ángel del Arco, se han quejado públicamente por el uso sesgado e interesado de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Documental de sus estudios para argumentar la justificación patrimonial de este tipo de enclaves. En realidad, estas tesis defienden que estas cruces son símbolos contrarios a la memoria.
En este sentido, las asociaciones memorialistas han pedido la dimisión de la directora general de la materia, Adela Rueda.
Por su parte, la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes ha negado que hayan tergiversado el trabajo de dichos historiadores. Han asegurado que sus tesis se han citado como una fuente documental rigurosa sobre el origen de la Cruz de los Caídos de Cáceres, sin atribuirles juicios de valor sobre su declaración como BIC.
Es preciso reseñar que la declaración de la Cruz de los Caídos de Cáceres como Bien de Interés Cultural es uno de los requisitos recogidos en el Acuerdo de Gobierno de la Junta entre PP y VOX.