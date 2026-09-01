Las asociaciones memorialistas de Extremadura se quejan ante el Defensor del Pueblo por el inicio de los trámites para declarar BIC la Cruz de los Caídos de Cáceres

Desde que el pasado 18 de agosto la Junta de Extremadura iniciara los trámites para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Cruz de los Caídos, de Cáceres, las reacciones de diferentes colectivos no se han hecho esperar.

Cruz de los Caídos de Cáceres

Con este expediente la Junta pretende proteger este enclave ante la resolución del pasado 17 de mayo por la que el Gobierno central ordenaba, mediante resolución, la retirada de la Cruz del centro de la capital cacereña. Este enclave está incluido en el Catálogo de Símbolos contrarios a la Memoria Democrática.

Una quincena de asociaciones memorialistas de la región han recurrido al Defensor del Pueblo. Solicitan su intervención urgente para aclarar si la declaración como BIC de la Cruz puede impedir el cumplimiento de la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática que ordenaba su retirada del centro de la ciudad.

“Es una iniciativa para que se retire este símbolo franquista“

La Presidenta de la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA), María Jesús Criado, ha destacado que es “una de las iniciativas que están llevando a cabo para que se cumpla la Ley de Memoria y que se retire este símbolo franquista”

4.000 firmas piden la retirada de la Cruz En este sentido, las asociaciones defensoras de la memoria democrática han recogido, a través de Change.org, casi 4.000 firmas ya que exigen la retirada del que consideran que es un vestigio franquista. A su vez, están preparando las alegaciones al expediente de la declaración como BIC de la Junta. “AMECECA recurrió hace un tiempo a la Fiscalía y también va a recurrir ahora“ María Jesús Criado ha asegurado que AMECECA va a presentar alegaciones ante el expediente que ha publicado la Junta de Extremadura en el Diario Oficial de Extremadura (DOE). El periodo para presentar alegaciones está abierto hasta el 18 de septiembre. Además, desde AMECECA han destacado que van a recurrir el expediente ante la Fiscalía: “AMECECA recurrió hace un tiempo a la Fiscalía y también va a recurrir ahora”.