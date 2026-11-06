Miriam González, fundadora y líder de Democracia21: "Tenemos un Parlamento fragmentado y cualquier tipo de fuerza puede ser decisiva"

La fundadora y líder de Democracia 21, Miriam González, que concurre como candidata a las elecciones generales del 29 de noviembre —al frente de una lista a la que se ha sumado Ciudadanos bajo el nombre de Democracia para el Siglo 21—, cree que ante un Parlamento "absolutamente fragmentado" como el que tiene España, "cualquier tipo de fuerza puede ser decisiva y tener muchísima influencia en la próxima legislatura".

Así lo ha señalado González este viernes en Las mañanas de RNE, donde al ser preguntada por si seguirá adelante con la formación pase lo que pase el 29N, ha dicho que "por supuesto que van a seguir", porque "no hace falta tener muchos escaños para poder ser incluso a lo mejor bisagra y desde luego poder condicionar".

Una vez hayan pasado estas elecciones generales y sea cual sea el resultado que obtengan, ha asegurado que estarán pensando "en las siguientes elecciones, en todas, municipales, autonómicas, europeas, siguientes generales y a ver cuándo son las siguientes generales".

La "despolitización" del Poder Judicial

En relación con otros asuntos, la situación del Poder Judicial, González ha dicho que uno de sus objetivos será despolitizarlo, ya que se trata de "la mayor línea de defensa y es incomprensible que no se haya despolitizado del todo ya haciendo que sean los jueces quienes eligen a los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial".

González ha calificado de "vergonzoso" que los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE, "se intercambien los cromos del Consejo General del Poder Judicial la última vez de manera todavía más vergonzosa en Bruselas a puerta cerrada sin que hubiera ahí ni otro partido, ni los jueces ni la sociedad civil y hay que despolitizarlo también de las asociaciones judiciales que tienen tintes políticos".

Y ha recordado que la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea han advertido que "nuestro sistema no cumple con los estándares europeos de independencia judicial y nos han dado por escrito cómo se tiene que hacer, la última vez, en detalle minúsculo".

No apoyarán a Sánchez "ni que Vox entre en el Gobierno"

Sobre su posición en relación con posibles pactos postelectorales, ha dicho que ellos "ni están para que continúe Pedro Sánchez en el Gobierno, que claramente hace falta un cambio en el país, ni están para facilitar que Vox entre en el Gobierno" y ha dicho que dentro de esa posición "hay un montón de opciones distintas".

Su formación ha planteado 21 medidas de limpieza "super concretas y de ahí sacarán las específicas que consideran innegociables" y que cualquier formación que se acerque a ellos, si tienen la capacidad de decidir algo, "ponga en marcha esas medidas".