La reina insta a seguir impulsando herramientas para erradicar "de una vez" la trata

La reina Letizia ha asegurado que la trata de personas con fines de explotación sexual "degrada" y "vulnera" la dignidad de las personas y ha instado a "seguir impulsando y mejorando" todo el trabajo que se hace para que "se erradique".

"Podéis desde vuestros lugares, tratar de seguir impulsando y mejorando todo lo que tiene que ver para que se erradique de una vez ese delito y para que se sigan impulsando todas las iniciativas para que la cultura inclusiva avance", ha dicho con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana y su participación en una jornada de trabajo para abordar la trata de personas y la inclusión de las personas con discapacidad a través de la cultura celebrada en el Palacio de El Pardo.

En la sesión —a la que han acudido, entre otros, las y los acompañantes de los jefes de Estado y de Gobierno— doña Letizia ha admitido que "ha costado mucho organizar una mañana de trabajo como esta", por lo que ha agradecido la presencia de los asistentes.

La reina Letizia posa para una foto de familia en el marco de las actividades que han tenido lugar en Palacio Real de El Pardo con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.EFE/Borja Sanchez-Trillo

En la mesa redonda sobre la trata de personas con fines de explotación sexual participan la fiscal especializada en trata de personas con fines de explotación sexual en Paraguay, Teresa Martínez; la directora de Apramp, asociación especializada en erradicar la trata y en la atención integral a las víctimas en España, Rocío Mora; y la directora de la Fundación Munasim Kullakita de Bolivia, Janet Rodríguez.

El 61% de las víctimas identificadas son mujeres y niñas

Según el último informe publicado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el número de víctimas de explotación detectadas en todo el mundo aumentó hasta 202.478 personas identificadas, de las que el 61 % son mujeres y niñas.

Asimismo, durante la jornada se pondrá en valor también la cultura como herramienta de inclusión de personas con discapacidad a través de dos representaciones que llevarán a cabo compañías de artes escénicas que ya han desarrollado proyectos culturales en países iberoamericanos.

La primera parte la coordina la asociación 33% Cultura Sin Límites y participan la Asociación Cross Border Project y el Hospital Infantil Universitario Niño Jesús de Madrid. En esta representación actuará un grupo de jóvenes de entre 12 y 16 años, algunos de ellos pacientes de la consulta de Neurología del Niño Jesús y del programa de teatro 'Nuevos Dramáticos' del Centro Dramático Nacional.

Posteriormente, seis bailarines de la compañía Fritsch Company interpretarán el espectáculo de danza de psicoballet 'Des/envolturas', creado por la coreógrafa Amaya Galeote junto a la Fundación Ballet Maite León.