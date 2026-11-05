José Miguel Tasende encabeza la lista de Vox en Melilla para las elecciones generales

Vox ha elegido a su actual portavoz en la Asamblea de Melilla, José Miguel Tasende, para encabezar su candidatura al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La formación apuesta por un funcionario público con 33 años de experiencia y afiliado desde 2018.

“Vox es un partido austero, conformado por personas comunes que sufren los problemas cotidianos”, ha afirmado Tasende durante el acto de presentación de los candidatos. La formación ha mantenido la convocatoria pese al accidente ferroviario ocurrido en Urda, aunque el dirigente ha trasladado sus condolencias a las familias de los fallecidos y a los heridos, y se ha sumado al minuto de silencio convocado al mediodía frente al Palacio de la Asamblea.

El candidato ha defendido que la lista está integrada por personas de diferentes perfiles profesionales y circunstancias personales, unidas, según ha señalado, por el patriotismo y el sentido común. “Somos un conjunto de personas representativas de la sociedad, con diversas profesiones, estudios y circunstancias personales”, ha añadido Tasende.

Por otro lado, Tasende también ha defendido el acuerdo alcanzado entre Vox y el Partido Popular para concurrir conjuntamente o limitar las candidaturas al Senado en determinadas circunscripciones. “Creemos que hay un objetivo único: el bien de España. Si es necesario dar un pasado al lado o atrás, se da en beneficio de España”, ha sentenciado el presidente de Vox en la ciudad autónoma.

En el ámbito local, Vox Melilla atraviesa una nueva crisis interna tras la destitución de Javier Diego, hasta ahora secretario general y gerente de la formación, después de denunciar presuntas irregularidades en el seno del partido. Su salida, que la dirección local atribuye a una petición del propio Diego, se suma a anteriores rupturas internas que han reducido la representación de Vox en la Asamblea de Melilla.

Personal sanitario, la apuesta de Vox al Senado

Asimismo, Vox también ha anunciado sus candidatos para la Cámara Alta. Será Sendy Nanwani, vicepresidenta de la formación en Melilla, quien encabece la lista del Senado por parte de la formación de Santiago Abascal. José Miguel Tasende ha destacado su exigencia y simpatía al frente de la formación. En caso de renuncia, le suplirán la ama de casa María Dolores Moreno o el coronel jubilado Rafael Montserrat.

El número dos para el Senado por el partido es Emilio Buendía, un cirujano del INGESA. “Es un hombre en el que brilla especialmente su fe, entrega y generosidad”, ha señalado Tasende. Si declinara su escaño en la Cámara Alta, la ama de casa Isabel Cristóbal o el capataz Adrián Becerra serían sus sustitutos.