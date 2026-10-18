El PSOE designa a Riduan Moh como candidato al Congreso por Melilla

El actual portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Melilla, Riduan Moh, encabezará la candidatura del PSOE al Congreso de los Diputados en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Su designación sitúa al dirigente socialista al frente de la lista de la formación para representar a la ciudad en la Cámara Baja.

El partido destaca su apuesta por combinar la experiencia institucional con la incorporación de nuevos perfiles, con el objetivo de defender los intereses de Melilla en las Cortes Generales. En esta línea, la formación reivindica el papel de la juventud como motor de cambio y su participación en las decisiones políticas para generar nuevas oportunidades para la ciudadanía.

Moh afronta el reto de recuperar para el PSOE el escaño de Melilla en el Congreso de los Diputados, que los socialistas no consiguen desde 1993. El Partido Popular ha mantenido de forma ininterrumpida la representación de la ciudad autónoma en la Cámara Baja.

Su experiencia política institucional se ha desarrollado hasta ahora en la Asamblea de Melilla. Accedió a su escaño en enero de 2025, como sustituto de Elena Fernández Treviño, que lo dejó al asumir la Dirección Provincial de Educación.

En las elecciones generales de julio de 2023 ya concurrió como candidato al Senado por el PSOE, aunque no obtuvo escaño: recibió 5.967 votos.