El farmacéutico de Urda: "Era una escena trágica y dantesca. No le deseo a nadie sufrirla ni verla"

El farmacéutico de Urda, Antonio García Colina, fue una de las primeras personas en llegar al lugar del siniestro ferroviario entre un tren AVE y un Iryo. El boticario estaba desayunando tranquilamente por la mañana cuando su hija le dijo que había habido un accidente. Cuenta a TVE que cogío el coche sin despedirse y se dirigió a la zona.

Al llegar, vio pocos coches y pensó "aquí no ha pasado nada", pero a medida que avanzaba hacia la cabecera del tren veía "accidentados más graves". Relata que "era una escena trágica y dantesca. No le deseo a nadie tener que sufrirla ni tener que verla".

García Colina describe que cuando llegó a la cabina del AVE "eso era dantesco, con moribundos, cadáveres". Recuerda que llegó a tiempo de escuchar las últimas palabras de un hombre que se despedía de su mujer, Maite, de su familia y aseguraba al expirar que "dios es bueno", un testimonio que, como creyente, le conmovió profundamente.

Mutilados

Otra imagen impactante que detalla es la de "un señor de pie, pidiendo una ambulancia con el brazo colgando", en medio de la chatarra y los restos del convoy. Tras este primer reconocimiento, se dio cuenta de que "allí no podía hacer nada" y regresó a la farmacia. Cargó su vehículo con gasas, compresas, calmantes, sueros y volvió al lugar del siniestro.

Los agentes de seguridad no le dejaron pasar a la zona del AVE, pero si pudo acceder donde estaba el Iryo, en el que apreció "un vagón dentro de otro". Estuvo dos horas trabajando, proporcionando primeros auxilios a los heridos porque "hacia falta de todo", aunque reconoce que luego ya llegaron los servicios sanitarios.

En concreto, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha movilizó este miércoles más de 120 vehículos terrestres y cuatro helicópteros sanitarios, a los que se sumaron medios de otras comunidades autónomas (dos helicópteros de Castilla y León, uno de la Comunidad de Madrid, y 25 vehículos terrestres).