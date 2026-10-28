Los graves disturbios de Bilbao centran el pleno monográfico sobre seguridad del Parlamento Vasco

El pleno del Parlamento Vasco ha empezado con un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda. El lehendakari Imanol Pradales ha trasladado la solidaridad y el cariño del Gobierno Vasco a todas personas que han perdido a un ser querido. Y se ha puesto en contacto con el presidente Emiliano García Page para ofrecerle su apoyo y ayuda.

La sesión plenaria de este miércoles ha estado dedicada de forma monográfica a la seguridad. Se convocó el pasado mes de septiembre a petición de los grupos que apoyan al ejecutivo, PNV y PSE. Pero los graves incidentes ocurridos en Bilbao la tarde del lunes, en los que fueron detenidas 17 personas y se saldaron con importantes daños en el mobiliario urbano, han centrado buena parte del debate y de las intervenciones de los grupos.

Rechazo sin condiciones

El lehendakari ha pedido rechazar siempre la violencia, sin excusas ni equidistancias. Ha asegurado que los acontecimientos de Bilbao deben servir para que todos los demócratas den un paso al frente. Y se ha hecho varias preguntas. "¿Cómo podemos explicar que haya personas tan jóvenes con comportamientos tan violentos? ¿Qué valores están transmitiéndose en algunas familias de Euskadi? ¿Qué educación está trasladándose en algunas aulas o entornos para que personas jóvenes abracen la cultura de la violencia? ¿Qué responsabilidad tienen determinados medios de comunicación o creadores de contenido?"

Pradales ha advertido de la banalización de determinadas conductas antisociales, que se ensalzan a través de las redes sociales. También ha subrayado que la autoridad está denostada, se ve como algo negativo. Y ha hecho un llamamiento a familias, profesores, actores políticos y sociales, al mundo del ocio y el deporte y a los medios de comunicación para asumir responsabilidades y poner límites.

También ha expresado su preocupación tras escuchar a algunos dirigentes políticos hablar de "montaje policial" para poner en duda las recientes actuaciones de la Ertzaintza. "No lo vamos a aceptar" ha dicho.

Críticas de la oposición

Desde EH Bildu , la parlamentaria Eraitz Sáez de Egilaz ha dicho que determinadas actuaciones policiales se están convirtiendo en "un factor de inseguridad" y ha reclamado un mayor control "democrático" sobre la Ertzaintza porque, si no existe, se abre la puerta al "autoritarismo y a la impunidad". Sobre los disturbios de Bilbao ha expresado su más absoluto rechazo, porque "perjudican la convivencia" y favorecen únicamente a los intereses del "bloque reaccionario".

Por su parte, el PP ha criticado al consejero de Seguridad por aplicar más criterio político que técnico a la dirección de la Ertzaintza. Y ha preguntado por qué la policía no estuvo en el momento más crítico de los incidentes. También ha reprochado al Gobierno vasco el déficit en la plantilla de la Ertzaintza.

Sumar ha condenado los actos violentos de Bilbao y ha asegurado que la lucha antifascista no tiene nada que ver con la quema del mobiliario urbano y de vehículos. El parlamentario Jon Hernández ha defendido un modelo de seguridad más humana, frente al actual que, en su opinión, se basa solo en combatir la delincuencia.

A la condena de los disturbios del pasado lunes se ha sumado también la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez. Y ha vuelto a relacionar el aumento de la delincuencia y la inseguridad con la "inmigración masiva e incontrolada".

El portavoz del PSE, Ekain Rico, ha criticado que el dispositivo de la Ertzaintza no fue suficiente. Y que hace falta tomar decisiones para que no vuelva a ocurrir. Joseba Díez Antxustegi, del PNV, ha insistido en que no hay razones para justificar la violencia. Y ha asegurado que la presencia de la policía es garantía de seguridad.