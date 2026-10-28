Abascal defiende no suspender sus actos tras el accidente de Toledo: "Quieren aprovechar el luto para amordazarnos"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha justificado no suspender la agenda de su partido en la jornada de este miércoles tras el accidente de tren en Toledo que ha dejado al menos 68 muertos y ha rechazado que "algunos quieran aprovechar el luto para amordazarnos".

"Aunque algunos quieren aprovechar el luto para amordazarnos, nosotros creemos que tenemos el deber de estar aquí y manifestar públicamente el pésame", ha señalado Abascal en un mitin desde Valladolid. Sin embargo, su acto de campaña ha sido diferente a los habituales. No han intervenido ni el cabeza de lista por Valladolid ni el líder de Vox en Castilla y León, como es habitual en cada acto que hace de precampaña. Directamente ha comenzado hablando él, cuando suele ser el último, y su intervención ha durado diez minutos, lejos de la más de media hora que suele estar hablando.

Abascal también ha querido "manifestar el compromiso de defender a los españoles de una organización criminal", motivo por el que, ha dicho, "estamos aquí" y por el que "no estamos dispuestos a suspender una campaña electoral", ha justificado desde un atril con el lema 'prioridades'. Todos los partidos, a excepción de Vox, han cancelado los actos previstos para este miércoles y han ofrecido sus condolencias a los afectados. El partido de ultraderecha reacciona de la misma manera que tras el accidente ferroviario de Adamuz. En ese momento, todos los demás partidos políticos suspendieron la campaña electoral que comenzaba al día siguiente en Aragón pero Vox se desmarcó de esa decisión.

"Estamos de duelo, como el resto de los españoles y manifestamos nuestro pésame, pero también tenemos el deber de manifestar nuestra rabia y hartazgo ante una banda criminal que lo ha destruido todo", ha añadido apuntando al Gobierno central. "Han destruido las instituciones una banda criminal que ha decidido que el dinero de los españoles se podía gastar en señoritas de compañía en vez de arreglar las vías del tren como en Adamuz", ha insistido en un mitin que ha comenzado con la música militar de 'La muerte no es el final' "en memoria de las víctimas".

Por el momento, al menos 68 personas han muerto y otro medio centenar han resultado heridas al chocar este miércoles dos trenes de alta velocidad- un AVE y un Iryo- en Urda, Toledo. Es el último balance mientras siguen las tareas de rescate en el segundo accidente ferroviario de alta velocidad con víctimas mortales en España en nueve meses después del de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos el pasado mes de enero. Según la primera hipótesis del Gobierno, el accidente ha podido suceder por un error humano.

Abascal denuncia que el Gobierno ya ha encontrado "un chivo expiatorio"

"Muy poco tiempo después de una tragedia que parecía irrepetible nos encontramos otra de la que acabaremos conociendo las causas. No conocemos las de Adamuz y el Gobierno ya ha buscado un chivo expiatorio, aunque después hemos visto que era fallo del sistema. No sé, no lo sabemos, pero no podemos creer absolutamente nada de lo que diga este Gobierno antes del 29N porque este es el Gobierno de la mentira, ruina y traición", ha proclamado elevando el tono ante los asistentes al mitin de Valladolid.

Durante su discurso, más serio de lo habitual, Abascal ha hecho una pregunta retórica a sus seguidores. "¿Por qué Vox no cancela las campañas? Porque es nuestro deber estar aquí y porque Vox trabaja [...] Claro que estamos de luto, pero que no utilicen el luto para callarnos y decir que tenemos que ir a los minutos de silencio y tener la boca cerrada, que no cuenten con nosotros para eso", ha vuelto a repetir.

"Nuestro trabajo es exigir respuestas y responsabilidades, no solo al 'ministro de la muerte' si no al presidente y no vamos a dejar de hacerlo nunca", ha insistido antes de finalizar el acto y pedir a los asistentes que le acompañasen a la Plaza Mayor de Valladolid al minuto de silencio convocado por la Federación de Municipios y Provincias.