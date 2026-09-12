Las fotos de moda de Andrea Varani reinventan el 'Made in Italy'

Italia, moda, cultura, paisaje y gastronomía son los ingredientes de la exposición que acoge el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. En 49 fotos, Andrea Varani plasma a su musa Ludmilla Voronkina Bozzetti en lugares emblemáticos de Italia para celebrar la belleza como patrimonio compartido.

Italia di Moda podrá visitarse del 12 de septiembre al 3 de octubre en la sede del IIC en la Calle Mayor número 86. La capital de España es la primera parada internacional de esta muestra que ya ha podido verse en Milán, Roma, Florencia y Vicenza.

En las imágenes de Varani se encuentran moda, arte y patrimonio cultural. Los vestidos de algunas casas de moda italianas se integran en los lugares, dialogan con el territorio, la historia, la creatividad y son un fiel reflejo de la identidad de Italia.

Detalle de 'Toscana'. FOTO: Andrea Varani

El alma de Italia "Este trabajo nace del deseo de observar Italia con una mirada auténtica, permitiendo que el diálogo entre moda, persona y paisaje encuentre siempre su equilibrio natural. Cada fotografía es el resultado del encuentro entre la luz, el territorio y la emoción. Es una invitación a descubrir Italia no solo a través de la moda, sino también a través de su alma, su cultura y sus infinitas excelencias", apunta Varani. El resultado de un viaje por las veinte regiones del país es un recorrido contemporáneo, en el que la moda se funde con el paisaje y se convierte en el hilo conductor de una nueva visión del Made in Italy. Detalle de 'Véneto'. FOTO: Andrea Varani Varani y Voronkina Bozzetti, junto a su equipo, recorrieron ciudades y pueblos históricos, costas y enclaves naturales para reflejar la extraordinaria diversidad de Italia. La arquitectura, la luz, la naturaleza, la materia y los vestidos se entrelazan en un atractivo relato visual. Detalle de 'Toscana'. FOTO: Andrea Varani