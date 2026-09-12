Las fotos de moda de Andrea Varani reinventan el 'Made in Italy'
- La exposición Italia di Moda puede verse en el Instituto Italiano hasta el 3 de octubre
- El fotógrafo integra a la top model Ludmilla Voronkina en paisajes transalpinos
Italia, moda, cultura, paisaje y gastronomía son los ingredientes de la exposición que acoge el Instituto Italiano de Cultura de Madrid. En 49 fotos, Andrea Varani plasma a su musa Ludmilla Voronkina Bozzetti en lugares emblemáticos de Italia para celebrar la belleza como patrimonio compartido.
Italia di Moda podrá visitarse del 12 de septiembre al 3 de octubre en la sede del IIC en la Calle Mayor número 86. La capital de España es la primera parada internacional de esta muestra que ya ha podido verse en Milán, Roma, Florencia y Vicenza.
En las imágenes de Varani se encuentran moda, arte y patrimonio cultural. Los vestidos de algunas casas de moda italianas se integran en los lugares, dialogan con el territorio, la historia, la creatividad y son un fiel reflejo de la identidad de Italia.
El alma de Italia
"Este trabajo nace del deseo de observar Italia con una mirada auténtica, permitiendo que el diálogo entre moda, persona y paisaje encuentre siempre su equilibrio natural. Cada fotografía es el resultado del encuentro entre la luz, el territorio y la emoción. Es una invitación a descubrir Italia no solo a través de la moda, sino también a través de su alma, su cultura y sus infinitas excelencias", apunta Varani.
El resultado de un viaje por las veinte regiones del país es un recorrido contemporáneo, en el que la moda se funde con el paisaje y se convierte en el hilo conductor de una nueva visión del Made in Italy.
Varani y Voronkina Bozzetti, junto a su equipo, recorrieron ciudades y pueblos históricos, costas y enclaves naturales para reflejar la extraordinaria diversidad de Italia. La arquitectura, la luz, la naturaleza, la materia y los vestidos se entrelazan en un atractivo relato visual.
Emoción y tradiciones
La presencia constante de la modelo es el hilo conductor del proyecto. A través de su interpretación, toma cuerpo la visión artística del fotógrafo: cada imagen evoca las tradiciones y las emociones enraizadas en el patrimonio italiano. Voronkina Bozzetti no solo posa, también cocina, degusta algunos de los platos típicos o recrea imágenes icónicas de la gran pantalla.
La exposición quiere ser una embajadora de Italia en el mundo, según la modelo Ludmilla Voronkina Bozzetti: "La moda es, sin duda, el lenguaje con el que presentamos nuestro país, pero el verdadero corazón del proyecto es Italia misma: su historia, su gente y su patrimonio artístico y cultural. Si estas imágenes logran emocionar es porque hablan de una identidad capaz de trascender fronteras y crear vínculos entre culturas diferentes."
La directora del Instituto Italiano de Cultura de Madrid, Elena Fontanella, destaca la "mirada esencial" del artista y la "elegancia magnética" de la top model. Añade que "la moda trasciende su dimensión estética para convertirse en un poderoso referente emocional de la excelencia italiana. Cada foto se transforma en un puente cultural que invita al público español a descubrir el alma profunda del territorio italiano".
Italia di Moda, es una exposición patrocinada por la Camera Nazionale della Moda Italiana y Pitti Immagine concebida para ofrecer una imagen profundamente identitaria de Italia. El Instituto Italiano de Cultura de Madrid acoge la muestra del 12 de septiembre al 3 de octubre.