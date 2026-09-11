Detenido en Ceuta un condenado por terrorismo yihadista con prohibición de entrada a España

La Guardia Civil ha detenido a una persona de origen marroquí con una condena por terrorismo yihadista y prohibición de entrada a España. El arresto, que según fuentes de la investigación, se produjo durante la tarde del jueves, se produjo en uno uno de los controles activados tras la entrada masiva de migrantes los días 30 y 31 de julio..

Los agentes especialistas de información de la Guardia Civil han señalado a RTVE que el arrestado podía estar en la ciudad autónoma desde los días del asalto masivo.

“🔴 Detenido en Ceuta un condenado por yihadismo que tenía prohibido entrar en España y que podría haberlo hecho durante la crisis del 30 y 31 de julio



▪️Figura en las bases policiales por una operación antiterrorista en Cataluña en 2015



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El detenido, cuya identidad fue verificada por los agentes, tiene antecedentes por delitos de terrorismo yihadista y figura en bases de datos policiales por una operación en Cataluña en 2015. Fue condenado y tenía una sentencia firme en la que se prohibía su entrada a territorio nacional.

Por ello, fue trasladado a dependencias Policía Nacional para tramitar la correspondiente orden de denegación de entrada y proceder a su expulsión a Marruecos.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN)