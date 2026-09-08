El Tesoro coloca más de 2.400 millones de euros en Letras a corto plazo con la rentabilidad en máximos de dos años

Si estás pensando en invertir tu dinero a corto plazo y de forma segura, el Estado español está pagando ahora mismo los intereses más altos de los dos últimos años por su deuda pública a corto plazo.

El Tesoro Publico ha adjudicado este martes 2.416 millones de euros en una subasta de letras a tres y nueve meses, y lo ha hecho ofreciendo a los inversores las rentabilidades más elevados desde 2024 según los datos difundidos por el Banco de España.

Concretamente, el Tesoro ha colocado 940,93 millones en Letras a tres meses, con un tipo de interés marginal del 2,464%. Este rendimiento ha sido superior al 2,399% registrado en la última emisión de títulos similares celebrada en julio. De hecho, se trata de la rentabilidad más elevada desde enero de 2025. La demanda de este tipo de deuda a este plazo ha sido de 2.916,08 millones.

Por otro lado, el organismo ha colocado 1.475,89 millones en Letras a nueve meses. En este caso, la rentabilidad marginal ha subido hasta el 2,783%. Se ha situado por encima del 2,615% alcanzado en la subasta anterior. Ha alcanzando su nivel más elevado desde octubre de 2024. En este caso, la demanda ha ascendido hasta los 3.950,92 millones.

Además, a esta subasta, se suma la de hace seis días cuando el organismo dependiente del Ministerio de Economía colocó 6.495,7 millones de euros en Letras a 6 y 12 meses con un interés del 2,641% y 2,846% respectivamente. También en niveles máximos de los últimos dos años.

El mercado de deuda, pendiente del BCE Esta tendencia al alza del bono español en las últimas semana podría continuar si en su reunión del próximo jueves, el Banco Central Europeo (BCE) decide, tal y como espera el consenso del mercado, elevar los tipos de interés hasta el 2,5%. La próxima cita del Tesoro en los mercados será el 17 de septiembre, cuando se subastarán bonos y obligaciones a más largo plazo. Será la primera emisión tras conocerse el rumbo que tome el BCE con los tipos y todo apunta a que el apetito del inversor más conservador volverá a estar disparado.