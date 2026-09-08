Joan Yago, Premio Nacional de Literatura Dramática 2026

Joan Yago García ha sido galardonado con el Premio Nacional de Literatura Dramática, correspondiente al año 2026, por su obra en catalán La brama del cérvol (una experiència única en un marc incomparable), publicado por la Editorial Comanegra, a propuesta del jurado reunido este martes. El reconocimiento, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su obra por "la potencia de un texto sorprendente, arriesgado y deliberadamente delirante que dialoga con nuestro presente desde una profunda crisis existencial y política".

Además, ha señalado que La brama del cérvol "se erige como una obra coral de historias entrelazadas, marcadas por las contradicciones morales de sus hilarantes personajes. Con un tono sarcástico que por momentos abraza la metateatralidad, el dramaturgo propone una forma arriesgada de gran alcance popular".

El acta del jurado añade también que Joan Yago, "a través de su mirada lúcida y su pluma afilada, vuelve a hurgar en las fisuras de nuestra sociedad para pasarlas por el tamiz del humor más descarnado".