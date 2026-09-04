Isabel Coixet gana el premio de los editores de Madrid por acercar los libros a un "universo de espectadores"

Directora de cine, guionista, artista visual, columnista y escritora, Isabel Coixet ha ganado el Premio Antonio de Sancha de la Asociación de Editores de Madrid “por contribuir de manera decisiva a acercar los libros y la creación literaria a un amplísimo universo de espectadores”.

Los editores madrileños destacan que Coixet “ha tendido un puente excepcional entre la literatura y el gran público, tanto en su faceta de autora de libros y artículos de prensa como a través de sus adaptaciones cinematográficas de La librería, Un amor, Elisa y Marcela. Amigas y amantes y Tres adioses”.

Consideran que la cineasta de Sant Adrià del Besós es "una de las grandes embajadoras de la lectura en España” por su compromiso y su capacidad para "situar los libros en el centro de la conversación pública" además de su "defensa constante de las librerías como espacios de encuentro, ocio y resistencia cultural".

Recomendar un libro Coixet agradece el reconocimiento como un gesto “de una generosidad insospechada. Afirma que no ha hecho “nada heroico con los libros” como rescatar una biblioteca de un incendio. “Lo único que sé hacer, lo que llevo haciendo desde antes de saber muy bien por qué, es ponerle a alguien un libro en las manos y quedarme mirándolo con una ansiedad indecente, como quien espera el fallo del jurado en un concurso de tartas de manzana”, ha confesado Coixet. Explicar lo que ocurre cuando le das a alguien un libro que te ha cambiado es difícil de describir “sin ponerse un poco ridícula”. Para ella, “durante unos días los dos habitáis el mismo país, uno pequeño y secreto, con sus chistes privados y su clima particular. Regalar, recomendar, compartir un libro es la manera más práctica y más bonita que he encontrado de decirle a otro: mira, esto es lo que llevo dentro, dime si a ti también te pasa.”