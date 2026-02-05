'Imprescindibles' nos invita a ponernos 'Las gafas de Isabel Coixet', para descubrir su mundo

Este domingo 8 de febrero, a las 21:00h en La 2 de TVE, el programa Imprescindibles estrena el documental Las gafas de Isabel Coixet, un retrato íntimo de la cineasta, dirigido por Santiago Tabernero (Vida y color), que también repasa su filmografía. Y que nos invita a ponernos las famosas gafas de la directora, que han terminado por convertirse en uno de sus rasgos distintivos.

Un estreno que coincide con la llegada a los cines de la nueva e "Imprescindible" película de Coixet: Tres adioses.

Un documental en el que participan jóvenes mujeres cineastas como Clara Roquet, Alauda Ruiz de Azúa y Paula Palacios; actrices y actores que la conocen bien como Leonor Watling y Javier Cámara; productoras decisivas en su filmografía como Esther García y Marisa Fernández Armenteros; las directoras de fotografía Bet Rourich y Teresa Medina; la escritora Laura Ferrero, y figuras clave de su entorno más íntimo como su madre, Victoria Castillo, su pareja sentimental Reed Brody y su amiga Cristina Andreu.

"Una de las cineastas más importantes del mundo" Santiago Tabernero (Logroño, 1961) destaca que: “Isabel Coixet es una de las cineastas más importantes del mundo y un referente para otras directoras en España. A nivel internacional es una de las directoras, con una mirada de autor, más importante.”. “Cuando ella empezó su carrera como directora de cine en 1988 con la película Demasiado viejo para morir joven, las directoras que la habían precedido prácticamente podían contarse con los dedos de una mano. Pilar Miró era el gran referente antes de Isabel, pero el cine español de la época era profundamente machista”. “Esa primera película la presentó en San Sebastián y fue un desastre -añade el director-. La crítica la puso a parir. Pero lejos de doblegarse, trabajó desde su agencia de publicidad para conseguir el dinero necesario para irse a Oregón a rodar una película en inglés (Cosas que nunca te dije), algo insólito en el cine español de la época. Y, desde entonces, ha rodado películas por todo el mundo”. Fotograma de 'Las gafas de Isabel Coixet' “En el documental intervienen cineastas actuales como Clara Roquet (La virgen roja) o Alauda Ruiz de Azúa (Cinco lobitos), que nos comentan hasta qué punto fue importante para ellas el ejemplo de Isabel Coixet. Saber que Isabel había conseguido tener esa carrera internacional fue un estímulo extraordinario para ellas”. “Creo que es imposible entender el relevo generacional de mujeres que se está produciendo actualmente en el cine español sin ese precedente de Isabel Coixet y su sólida trayectoria”, añade Tabernero. “Además, es una mujer curiosa a la que le gusta todo, la música, la literatura, la gastronomía, el cómic… tiene un gusto exquisito para todo. Y esa inquietud le ha llevado hasta a tener su propio espacio en Radio 3 (Alguien debería prohibir los domingos por la tarde). Para mí es una referencia en la cultura española”, concluye el cineasta. Alguien debería prohibir los domingos por la tarde Alguien debería prohibir los domingos por la tarde - Un Domingo otoñal - 19/10/25 Escuchar audio

"Ella siempre ha hecho lo que ha querido o lo que ha podido" A pesar del éxito internacional de Isabel, Santiago destaca: "Ella siempre ha hecho lo que ha querido o lo que ha podido. Porque hay gente que puede pensar que Isabel Coixet lo tiene fácil para que cualquier productor le firme un contrato. Y, sin embargo, no es así. Su cajón de los proyectos perdidos está lleno de guiones que no ha conseguido levantar, guiones que, por su especial ambición presupuestaria, todavía no hay una cultura de producción que apueste por un cine tan ambicioso dirigido por una mujer". "Lo que más me gusta de Isabel -añade Santiago-, es que, a pesar de esas dificultades, ella siempre pone por por delante su su deseo de hacer cine. Porque es un animal cinematográfico, Sabe que no siempre va a conseguir hacer la película que quiere, pero asume las películas que no le han salido tan bien, porque para ella lo importante es su trayectoria. Y vista en perspectiva, en su filmografía hay algunos títulos que cuesta recordar, pero hay otros que son absolutamente inolvidables. Y gracias a esos títulos, Isabel está en primera línea del cine de autor internacional". Fotograma de 'Las gafas de Isabel Coixet'

“Sus gafas son para Isabel lo que para Groucho su bigote” Las gafas de Isabel Coixet traza un retrato íntimo de la directora, explorando sus obsesiones, la evolución de su mirada y su manera de entender el cine. “Lo hemos titulado así –asegura Tabernero-, porque yo creo que las gafas de Coixet son lo que para Groucho su bigote. Son como un disfraz, un parapeto, un lugar tras el que esconderse porque ella es profundamente tímida y lleva poniéndose gafas estridentes desde hace muchos años, pero ya las últimas que se pone son de premio". "El documental comienza con una visita a la Clínica oftalmológica de la doctora Barraquer en Barcelona y la doctora le dice a Isabel: "Hay que tenerlos bien puestos para calzar esas gafas". Y realmente hay que ser muy valiente, porque estás hablando con ella y no puedes evitar estar mirando las gafas. Ella lo sabe y le resulta muy divertido". "Creo que esas gafas son la mejor muestra de su personalidad y de su forma tan especial de ver el mundo”, añade Santiago. Fotograma de 'Las gafas de Isabel Coixet'

La primera entrevista con Isabel en TVE “En el Imprescindibles veréis la primera entrevista que tenemos con ella en los archivos de TVE, de 1982, en la que nos cuenta que cuando la preguntaban de niña qué quería ser de mayor, ella respondía que cineasta, que en aquella época era como decir astronauta, porque para una niña era prácticamente imposible”, nos comenta Santiago. “Pero no solo lo ha conseguido –asegura Tabernero-, sino que nos ha está dejando películas tan valiosas como Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras o Tres adioses, que ya podéis ver en los cines. Cuando la ví en el estreno en el Festival de Valladolid me harté de llorar, y el patio de butacas también. Y a pesar de eso, es una película muy luminosa”.