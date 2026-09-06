Cientos de vuelos afectados por la ceniza del volcán Anak Krakatoa de Indonesia

La erupción del volcán Anak Krakatoa ha obligado a cerrar temporalmente el principal aeropuerto de la capital de Indonesia, Yakarta, debido a la presencia de ceniza, lo que ha afectado a cientos de vuelos.

La ceniza, peligrosa para los motores de las aeronaves, se propagó hacia el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, lo que llevó a las autoridades a suspender las operaciones desde la 1:30 hora local (18:30 del sábado).

La suspensión, prorrogada en varias ocasiones, ha afectado a 301 vuelos —incluidos 58 internacionales—, según ha informado en un comunicado el operador aeroportuario Angkasa Pura. El director general de Aviación Civil, Lukman F. Laisa, ha elevado a 22.798 el número total de pasajeros afectados.

Situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, el Anak Krakatoa —hijo del Krakatoa en indonesio— registró el viernes en la noche una erupción que ha cesado este domingo, ha explicado la directora de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, quien ha descartado un riesgo de tsunami en esta ocasión, al contrario de lo ocurrido en 2018, cuando la erupción del volcán provocó un tsunami que dejó cientos de muertos.

La ceniza ha alcanzado una altura de hasta 6.000 metros en la vertiente de Java del volcán y de 15.000 metros en la vertiente de Sumatra, según ha informado la agencia meteorológica BMKG, y está dispersándose hacia las provincias de Banten, Java Occidental, Yakarta, Lampung y Bengkulu.