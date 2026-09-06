Cientos de vuelos afectados por la ceniza del volcán Anak Krakatoa de Indonesia
- Se han cambiado horarios en las conexiones con Singapur, Hong Kong, Sídney, Seúl, Doha, Ámsterdam y Kuala Lumpur
- Las rutas nacionales afectadas tienen como origen o destino Denpasar —en la turística isla de Bali—, Lampung y Surabaya
La erupción del volcán Anak Krakatoa ha obligado a cerrar temporalmente el principal aeropuerto de la capital de Indonesia, Yakarta, debido a la presencia de ceniza, lo que ha afectado a cientos de vuelos.
La ceniza, peligrosa para los motores de las aeronaves, se propagó hacia el espacio aéreo del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta, lo que llevó a las autoridades a suspender las operaciones desde la 1:30 hora local (18:30 del sábado).
La suspensión, prorrogada en varias ocasiones, ha afectado a 301 vuelos —incluidos 58 internacionales—, según ha informado en un comunicado el operador aeroportuario Angkasa Pura. El director general de Aviación Civil, Lukman F. Laisa, ha elevado a 22.798 el número total de pasajeros afectados.
Situado en el estrecho de Sonda, entre las islas de Java y Sumatra, el Anak Krakatoa —hijo del Krakatoa en indonesio— registró el viernes en la noche una erupción que ha cesado este domingo, ha explicado la directora de la Agencia Geológica de Indonesia, Lana Saria, quien ha descartado un riesgo de tsunami en esta ocasión, al contrario de lo ocurrido en 2018, cuando la erupción del volcán provocó un tsunami que dejó cientos de muertos.
La ceniza ha alcanzado una altura de hasta 6.000 metros en la vertiente de Java del volcán y de 15.000 metros en la vertiente de Sumatra, según ha informado la agencia meteorológica BMKG, y está dispersándose hacia las provincias de Banten, Java Occidental, Yakarta, Lampung y Bengkulu.
Un total de 22.798 pasajeros afectados
La autoridad aérea ha indicado que ha hecho cambio de horarios en las conexiones con Singapur, Hong Kong, Sídney, Seúl, Doha, Ámsterdam y Kuala Lumpur, mientras que las rutas nacionales afectadas son las que tienen como origen o destino Denpasar —en la turística isla de Bali—, Lampung y Surabaya.
Singapore Airlines y Malaysia Airlines han anunciado la cancelación de sus vuelos con origen y destino en Yakarta para el resto de la jornada.
Descubierto en 1927, el Anak Krakatoa emergió de las aguas más de medio siglo después de la gran erupción del legendario Krakatoa, cuya caldera quedó derruida en 1883 tras una serie de masivas explosiones que le costaron la vida a más de 36.000 personas y cuyos efectos se sintieron alrededor del mundo durante meses.
El 22 de diciembre de 2018, una fuerte erupción nocturna del conocido como hijo del Krakatoa provocó el derrumbe parcial del cono volcánico, lo que a su vez causó un tsunami que sorprendió a cientos de personas que pasaban las vacaciones de Navidad en las costas de Java y Sumatra. Según las cifras oficiales, 425 personas murieron, 25 quedaron desaparecidas y unas 14.000 resultaron heridas.
"La morfología actual del Anak Krakatoa es diferente de la que presentaba antes del episodio de 2018 (...). Las evaluaciones realizadas hasta la fecha indican que el crecimiento del Krakatoa desde la erupción del 22 de diciembre de 2018 sigue siendo relativamente limitado y no supone un riesgo de colapso estructural de una magnitud capaz de provocar un tsunami", ha dicho la directora de la Agencia Geológica.
Indonesia, archipiélago formado por unas 17.000 islas, se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida cada año por unos 7.000 temblores, la mayoría de magnitud moderada.