La erupción del Vesubio que arrasó Pompeya fue el 24 de agosto del año 79

Científicos y especialistas internacionales han confirmado que el 24 de agosto del año 79 fue la fecha de la erupción que sepultó la ciudad romana de Pompeya, una de las tragedias más famosas de la historia y cuya datación exacta ha dividido durante décadas a los expertos.

Esta es la conclusión a la que han llegado los filólogos, arqueólogos, geólogos y otros especialistas reunidos en un congreso la pasada semana en la localidad italiana de Boscoreale, cerca de las ruinas, para revisar de forma conjunta las pruebas que desde hace años alimentan un intenso debate académico.

Aunque la fecha del 24 de agosto, transmitida por las cartas de Plinio el Joven, ha sido tradicionalmente la más aceptada, diversas hipótesis alternativas que situaban la erupción en octubre o noviembre habían ganado terreno por la presencia de frutas otoñales, grafitis tardíos o lagunas en la transmisión de manuscritos.

Errores medievales Durante el encuentro, los expertos coincidieron en que estas interpretaciones proceden de errores de copia e interpretación en los manuscritos medievales y en ediciones impresas del siglo XV, y que no existe evidencia arqueológica concluyente que apoye una fecha distinta a la tradicional. La arqueóloga Helga Di Giuseppe, organizadora científica del congreso, subrayó que la lectura nonum kal. septembres, es decir, el 24 de agosto, presente en las epístolas de Plinio el Joven al historiador Tácito, es la más fiable y no ha sido refutada por ningún dato arqueológico. “Es muy improbable que Plinio el Joven se equivocara y, en cualquier caso, nadie ha podido demostrarlo”, añadió, recordando que otros indicios citados en el pasado, como una moneda o una inscripción a carboncillo, no permiten datar con precisión el suceso.