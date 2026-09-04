Dos hombres son rescatados vivos en un túnel de Nepal nueve días después de la riada y dicen que hay más supervivientes

Dos trabajadores han sido rescatados con vida este viernes de un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, nueve días después de la devastadora riada en Nepal. Ambos han asegurado que hay más personas vivas en el interior, según las autoridades nepalís.

Los supervivientes, localizados a unos 170 metros en el interior del túnel, son el capataz mecánico Sanjay Sah y el supervisor mecánico Kabir Maharjan, según ha confirmado la oficina del ministro de Energía, Biraj Bhakta Shrestha.

Los dos han sido evacuados después de que los equipos de rescate lograran penetrar en el túnel y las labores continúan para dar con el resto de atrapados. El portavoz del Ejército nepalí, Raja Ram Basnet, ha explicado a EFE que Sah fue el primero en salir y que los servicios de rescate rescataron después a Maharjan.

Amir Maharjan, hermano de Kabir, ha dicho en declaraciones a EFE que su familia recibió con enorme alegría la noticia del rescate y ha calificado de "milagro" que haya sido encontrado con vida.

El proyecto Trishuli 3A está situado en el distrito de Nuwakot, al norte de Katmandú, en el corredor del río Trishuli, en la que es una de las zonas más golpeadas por las riadas del pasado 26 de agosto. La catástrofe ha causado al menos 1.252 muertes en Nepal y más de 4.200 personas continúan desaparecidas.

China, por su parte, ha cifrado el número de fallecidos en el Tíbet en 21 y el de desaparecidos en 541.

Comunicaciones previas con los atrapados Previamente, los equipos nepalíes habían escuchado voces procedentes del interior, lo que llevó a intensificar las labores de rescate. "El equipo de rescate ha recibido información de que se oyen voces humanas desde el interior. Los equipos de rescate del Ejército de Nepal y de la Policía Armada han entrado en el túnel y han intensificado la operación", indicó en Facebook el diputado e ingeniero Ram Neupane, que participa en la operación. Los primeros informes recopilados por la Asociación Independiente de Productores de Energía de Nepal indicaban que 42 trabajadores y empleados habían quedado atrapados en la central subterránea del proyecto, con una capacidad de 60 megavatios. Desde hace días, las operaciones de búsqueda se concentran en varias centrales hidroeléctricas de la misma zona, donde centenares de trabajadores permanecen sin localizar. Se cree que algunos de ellos podrían haber quedado atrapados en otros túneles bloqueados por barro y escombros.