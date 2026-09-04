Envían a prisión sin fianza a los padres del bebé hallado muerto en Santa Bàrbara, Tarragona
- Los Mossos d'Esquadra localizaron el jueves los restos óseos del bebé en la vivienda familiar
- El juez les acusa de varios delitos, entre ellos homicidio y abandono de menores
El juez ha decretado la prisión provisional sin fianza para los padres del bebé de año y medio cuyos restos habían sido hallados la víspera en el domicilio familiar de Santa Bàrbara (Tarragona), según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
El titular de la plaza número dos de Amposta ha abierto una causa por varios delitos, entre los que figuran homicidio y abandono de menores, y ha dejado en suspenso para la pareja la patria potestad de sus otros tres hijos.
También les acusa de un delito de maltrato animal, ya que las fuerzas de seguridad habían localizado durante las investigaciones casi una treintena de perros en pésimas condiciones de higiene y varios más ya fallecidos.
Se había denunciado la desaparición
La pareja fue detenida el miércoles en Valencia y los Mossos d'Esquadra hallaron el jueves los restos óseos del bebé de 18 meses mientras buscaban pistas de su paradero, después de que su abuelo denunciara su desaparición.
El Ayuntamiento de Santa Bàrbara decretó dos días de luto por este suceso, que ha consternado a la localidad.
La pareja vivía allí con sus cuatro hijos desde el 2019 y estaba aparentemente integrada en la vida cotidiana del pueblo. El bebé desaparecido fue el primero que nació en el municipio en 2025.