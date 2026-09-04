Envían a prisión sin fianza a los padres del bebé hallado muerto en Santa Bàrbara, Tarragona

El juez ha decretado la prisión provisional sin fianza para los padres del bebé de año y medio cuyos restos habían sido hallados la víspera en el domicilio familiar de Santa Bàrbara (Tarragona), según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El titular de la plaza número dos de Amposta ha abierto una causa por varios delitos, entre los que figuran homicidio y abandono de menores, y ha dejado en suspenso para la pareja la patria potestad de sus otros tres hijos.

También les acusa de un delito de maltrato animal, ya que las fuerzas de seguridad habían localizado durante las investigaciones casi una treintena de perros en pésimas condiciones de higiene y varios más ya fallecidos.