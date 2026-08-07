La Policía localiza en Llanera a la niña de 5 años sustraída por sus padres en Oviedo hace tres meses

La Policía Nacional ha localizado a primera hora de esta mañana de viernes y ha puesto a salvo a la niña de cinco años cuya desaparición se investigaba desde el pasado mes de abril en Oviedo.

La menor fue sustraída por su familia biológica durante una visita programada en un punto de encuentro familiar, tras agredir presuntamente a la educadora social que supervisaba el encuentro.

En el marco de la denominada 'Operación Centinela', los agentes han detenido a dos personas por su presunta participación en los hechos, confirmándose que una de las arrestadas es la madre de la pequeña. La localización se ha producido en un asentamiento de la zona de Llanera, en las inmediaciones del Polígono de Silvota.

Un complejo operativo policial El dispositivo de rescate se inició a las 08:00 horas con la entrada y registro en varios inmuebles, contando con autorización judicial. Los agentes localizaron a la niña pocos minutos después del inicio del operativo junto a su madre y su hermano, también menor de edad. En la intervención resultó clave el apoyo de la Unidad de Medios Aéreos, cuyo helicóptero coordinó las labores de vigilancia desde el aire. ““ La investigación, liderada por la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Oviedo, ha determinado que la niña permaneció oculta en diferentes puntos del norte de España durante estos tres meses para dificultar su localización. El entorno familiar de la menor obstaculizó en todo momento las pesquisas policiales.

Bajo la tutela del Principado Antes de su sustracción el pasado 30 de abril, la menor se encontraba en situación de acogimiento y llevaba 18 meses conviviendo con una familia de acogida bajo la tutela del Gobierno asturiano. El suceso, calificado como "inesperado" por los servicios sociales, supuso un fuerte impacto emocional para los cuidadores de la pequeña. Tras ser recuperada, se han activado de inmediato los mecanismos de protección para garantizar la atención de la niña. La operación ha contado con la colaboración de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, la Policía Local de Llanera y la Fiscalía de Menores. En el dispositivo ha resultado clave la Unidad de Medios Aéreos de la Policía Nacional, cuyo helicóptero fue fundamental para las labores de coordinación y vigilancia. El operativo ha contado con la colaboración de la Jefatura Superior del País Vasco, la Fiscalía de Menores y los servicios sociales de Asturias y Siero.