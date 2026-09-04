Congelar óvulos para retrasar la maternidad: se abre el debate en el deporte femenino de élite

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ultima un acuerdo con una clínica de fertilidad para financiar el proceso de congelación de óvulos a las jugadoras de la selección absoluta que deseen retrasar su maternidad. La medida, avanzada por la internacional Alexia Putellas tras las conversaciones de las capitanas con el organismo, busca dar respuesta a la ineludible realidad de que la cima competitiva de las deportistas coincide de lleno con su ventana biológica idónea para ser madres. Desde la RFEF se defiende la iniciativa como un mecanismo pionero de protección que permite a las futbolistas seguir representando al país sin tener que frenar drásticamente su carrera profesional.

Sin embargo, el anuncio ha suscitado una intensa controversia entre organizaciones laborales y de igualdad, que advierten del riesgo de que la propuesta derive en una presión indirecta sobre las mujeres para que pospongan sus proyectos vitales en favor de las exigencias del mercado. La directora del Instituto de las Mujeres, Cristina Hernández, recordó que el desafío reside en adaptar las condiciones de trabajo y no los cuerpos de las mujeres. En la misma línea se han pronunciado la atleta Ana Peleteiro y el sindicato CCOO, que califican el pacto de "medida empresarial" y señalan que el foco debería estar en conciliar y proteger la gestación durante la carrera activa.

Los sindicatos ofrecen cobertura en los diferentes tratamientos de fertilidad: "Siempre estamos atentos a cualquier necesidad o cualquier presión que puedan sufrir nuestras jugadores o jugadoras", afirma Geni Martínez, responsable del Departamento de Salud de AFE.

El debate traspasa los límites del deporte y entronca con fórmulas ya aplicadas por multinacionales tecnológicas e instituciones públicas como el Sergas o la WTA, que han implementado normativas para blindar el puesto o la clasificación de las profesionales que deciden preservar su fertilidad. Pese a las discrepancias sobre su trasfondo sociaboral, la RFEF prevé formalizar el convenio en las próximas semanas para que las internacionales interesadas puedan acceder al procedimiento de forma supervisada