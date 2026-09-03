Las dos víctimas del vídeo sexual perdonan a Asencio y a los otros tres futbolistas procesados, que evitarán la prisión

Cerrado el caso por el que se juzgaba al defensa del Real Madrid Raúl Asencio y a sus excompañeros Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, todos ellos jugadores de la cantera del equipo, por grabar y difundir un vídeo sexual en el que aparecía una menor. Los tres canteranos han aceptado una condena de un año de cárcel por pornografía infantil, mientras que Asencio ha quedado absuelto del delito de revelación de secretos.

Ninguno de ellos pisará la prisión "a condición de que no vuelvan a delinquir en ese periodo" de un año, según la sentencia dictada este jueves por la jueza de lo Penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, donde ocurrieron los hechos en 2023.

La condena ha sido pactada con carácter firme por todas las acusaciones y defensas después de que las dos jóvenes que aparecen en las imágenes, una de las cuales tenía 16 años entonces, hayan confirmado en el juicio que han perdonado a los cuatro jugadores.

Su perdón anula el único cargo al que se enfrentaba Raúl Asencio (revelación de secretos: haber mostrado a un tercero el vídeo que le enviaron los otros procesados a sabiendas de que se grabó sin permiso de las denunciantes) y ha servido para que la Fiscalía se haya avenido a aplicar una atenuante al delito más grave que se imputaba a sus tres excompañeros, el del pornografía infantil.

Antes de que se cerrara esta condena de conformidad, el Ministerio Fiscal pedía cuatro años y siete meses de cárcel para Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García y dos años y medio para Raúl Asencio.