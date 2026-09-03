Cuba flexibiliza la inversión extranjera y amplía el espacio del sector privado en plena crisis económica

El Consejo de Estado de Cuba ha aprobado una nueva batería de medidas para flexibilizar la inversión extranjera y ampliar el espacio del sector privado en plena crisis económica. El principal cambio permite a las compañías internacionales contratar directamente a sus trabajadores cubanos, sin tener que hacerlo obligatoriamente a través de las agencias empleadoras del Estado.

Las disposiciones, publicadas este jueves en la Gaceta Oficial, forman parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio por el Gobierno cubano para descentralizar la economía, reducir trabas burocráticas y atraer capital.

En un comunicado oficial, el Ejecutivo ha asegurado que las nuevas normas “responden a los intereses de los inversores” y ofrecen “mayor flexibilidad y estabilidad” para hacer negocios en Cuba.

El vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, ha afirmado que las reformas “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, aunque ha reconocido que resulta imposible calcular su alcance real debido al “componente de presión externa” sobre la isla.

Contratación directa y gratificaciones en divisas El decreto ley 128 modifica la Ley de la Inversión Extranjera de 2014 y termina con el monopolio de las agencias empleadoras estatales. Hasta ahora, estas entidades seleccionaban y contrataban al personal cubano que trabajaba para las compañías internacionales. A partir de la reforma, las empresas mixtas, las compañías de capital totalmente extranjero y las partes de contratos de asociación económica internacional podrán contratar directamente a sus empleados. La intermediación de las agencias estatales seguirá existiendo, pero dejará de ser obligatoria. Las empresas también podrán entregar a sus trabajadores bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera, siempre que la actividad genere divisas. La reforma introduce además más autonomía financiera. Las empresas mixtas y los inversores nacionales participantes en contratos de asociación económica internacional podrán abrir y operar cuentas bancarias fuera de Cuba sin autorización previa del Banco Central. Únicamente deberán comunicar su apertura en un plazo de siete días y mantener los movimientos sujetos a control y auditoría. También se simplifica la concesión de facultades para importar y exportar mediante la Ventanilla Única Electrónica de Comercio Exterior. Las entidades autorizadas podrán comerciar con todas las mercancías que no aparezcan expresamente en el listado de productos prohibidos o restringidos. Una mujer barre la entrada de una heladería Coppelia, emblemática en La Habana Byron Motley Byron Motley

Agencias de viajes privadas y ventajas para el ecoturismo Otra de las principales novedades afecta al turismo, uno de los sectores estratégicos de la economía cubana. Las nuevas normas permiten que el sector privado cree agencias de viajes de cualquier tamaño, desde microempresas hasta grandes compañías. La apertura se produce cuando el turismo atraviesa uno de sus peores momentos: entre enero y julio llegaron a Cuba unos 419.000 visitantes internacionales, un 62 % menos que durante el mismo periodo de 2025, según las estadísticas oficiales recogidas por Associated Press. El paquete busca también estimular el ecoturismo y las inversiones en espacios naturales protegidos y enclaves patrimoniales. Estos proyectos disfrutarán de un tipo impositivo reducido del 25 % sobre sus utilidades, quedarán exentos de aranceles por la importación del equipamiento necesario y no tendrán que tributar por los beneficios que reinviertan en la propia actividad. El director jurídico del Ministerio de Turismo, Juan José Álvarez, ha señalado que destinos como Viñales, Trinidad o la Ciénaga de Zapata llevan años desarrollando este modelo turístico, pero ha defendido que las nuevas condiciones permiten ampliar considerablemente las posibilidades de inversión. Cuba anuncia la eliminación de 92.000 puestos de empleo público pero asegura que no abandonará el socialismo

Más espacio para las empresas privadas Las nuevas medidas entrarán en vigor el próximo 9 de septiembre. La norma reconoce una nueva categoría de empresas privadas con más de 100 trabajadores, elimina el límite que hasta ahora definía a las medianas empresas y permite que cubanos residentes en el extranjero participen como socios en negocios de la isla. La semana pasada, el Gobierno autorizó además la creación de cadenas comerciales y amplió las posibilidades de asociación entre empresas privadas, capital extranjero y compañías estatales. Por su parte, el decreto ley 130 modifica el Código Civil para ampliar los derechos de usufructo y superficie. Entre otros cambios, permite conceder el usufructo a personas jurídicas durante un máximo de 99 años, prorrogables por otro periodo igual, y por tiempo indeterminado cuando se trate de tierras. Pérez-Oliva considera que las transformaciones “van en el camino correcto” y ha destacado tres medidas con capacidad para producir resultados a corto plazo: la asociación de empresarios privados con capital extranjero, la realización directa de operaciones de comercio exterior y las alianzas entre los sectores público y privado. No obstante, ha admitido que su eficacia no depende únicamente de la legislación interna. El ministro ha denunciado que la presión estadounidense sobre transportistas, bancos y empresas internacionales encarece los costes de producción y dificulta la prestación de servicios públicos. Una estantería de librería que exhibe libros sobre Fidel Castro, Raúl Castro y la Revolución cubana Getty Images