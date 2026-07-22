EE.UU. envía a Cuba el primer cargamento de ayuda humanitaria tras la promesa de Rubio realizada en mayo

Estados Unidos ha enviado este martes el primer cargamento de ayuda humanitaria a Cuba, compuesto por 18 toneladas con kits de higiene y alimentos, como parte del compromiso de 100 millones de dólares ofrecido en mayo por el secretario de Estado, Marco Rubio, para paliar la crisis en la isla.

El avión con el material humanitario despegó desde el Aeropuerto Internacional de Miami alrededor de las 15:00 hora local (21:00 hora peninsular española) rumbo a Cuba, donde la organización Catholic Relief Services (CRS), la iglesia católica y Cáritas Cuba se encargarán de repartir los insumos entre las familias más desfavorecidas.

"Vamos a entregar ayuda tanto por aire como por mar", ha dicho el subsecretario de Estado para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, en un acto sobre la pista de despegue instantes antes de la salida de la aeronave. "Estamos enviando paquetes de suministros y productos de primera necesidad: alimentos, equipo médico y artículos de uso diario para ayudar a niños y familias que sufren apagones porque el régimen comunista ha decidido robar el dinero y todos los activos", ha agregado.

El primer envío de ayuda incluye alimentos como arroz, alubias y aceite de cocinar, como también artículos de higiene y linternas que serán distribuidos entre 700 familias, ha apuntado Lewin. El funcionario ha aclarado que esta ayuda alcanzará a un total 196.000 familias por toda la isla, y se suma al apoyo humanitario que Estados Unidos aún ofrece en la isla por el paso del huracán Melissa hace un año.