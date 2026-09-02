Urtasun pide responsabilidad a Marruecos por la crisis migratoria y critica la actitud "deleznable" de la oposición
- El ministro de Cultura considera "evidente" la responsabilidad de Marruecos "por acción u omisión"
- Acusa a la oposición de "instrumentalizar" la situación de Ceuta y califica su actitud de "deleznable"
Poco más de un mes después de que se produjera la entrada masiva de emigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta, el ministro de Cultura, del ala de Sumar del ejecutivo de coalición, considera "evidente" que "si ha habido un salto tan masivo el país colindante algún tipo de responsabilidad tendrá, por acción u omisión". Así se ha referido Ernest Urtasun a Marruecos durante una entrevista en La Hora de la 1 de RTVE, en la que ha señalado que habrá que dialogar con las autoridades" del país vecino para saber qué ha pasado.
Pero además se ha mostrado preocupado por que, en su opinión, se han producido "determinadas injerencias y campañas de desinformación": "Probablemente estamos ante un ataque híbrido utilizando personas vulnerables para desestabilizar al Gobierno progresista", ha señalado.
“Ernest Urtasun: "Sobre el origen de lo que ocurrió en Ceuta tenemos un cierto debate (...) Si ha habido un salto tan masivo (...) El país colindante (...) es evidente que alguna responsabilidad tendrá. En segundo lugar (...) ha habido determinadas injerencias" #LaHora2S pic.twitter.com/G7oTld6Fm6“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 2, 2026
"Estamos yendo a un mundo mucho más peligroso y más agresivo, en el que se cuestiona el derecho internacional", ha continuado: "Lo de Ceuta se ha hecho para desestabilizar a un Gobierno que mantiene posturas firmes en política internacional". Y ha apuntado a los posibles responsables: "Solo hay que ver las reacciones de Trump o Israel". "Estoy convencido de que esto llevará a investigación que llevarán un tiempo y se tardará un poco en conocer todo el contexto de lo que ocurrió", ha asegurado.
Urtasun cree que la oposición instrumentaliza Ceuta "bloqueando las soluciones"
Al ministro de Cultura le preocupa que, además, se ha utilizado para ello a "personas vulnerables", muchos de los cuales "tendrán derecho a protección internacional". Por eso, y por la obligación del Gobierno de "proteger los derechos humanos", desde su espacio político insisten en la necesidad de reubicar a esos inmigrantes y trasladar a esas personas a "plazas que tenemos disponibles en la península".
El objetivo es descongestionar la ciudad de Ceuta, y hacer que pueda recobrar la normalidad. De las 70.000 personas que cruzaron la frontera de forma irregular los pasados 30 y 31 de julio, todavía permanecen en la ciudad autónoma en torno a 5.000, y muchos de ellos son menores.
Frente a las críticas de la oposición y la manifestación que este miércoles se celebrará en varias ciudades españolas, Urtasun ha criticado la actitud "deleznable" de PP y Vox, que en su opinión "no le sirve de nada a Ceuta": "Si Feijóo quisiera ayudar, reuniría a los presidentes de comunidades autónomas donde gobierna y les diría que ofrezcan plazas de acogida, como ha hecho Salvador Illa", ha insistido. "Que les dijera que es su obligación ayudar a descongestionar Ceuta y acoger" a menores y migrantes, cuyos expedientes de expulsión o protección se tramitarían después.
Sin embargo, en su opinión la oposición "lo que está haciendo es instrumentalizar Ceuta, bloqueando las soluciones en beneficio propio".
Menos preocupado se ha mostrado el titular de Cultura por la polémica en torno a la visita del rey a la ciudad autónoma: "No quiero minimizar la importancia institucional" de ese viaje, ha dicho, pero "no me parece lo más urgente".
Lo que sí es urgente, ha insistido, es que "Ceuta retome la normalidad", que se pueda retomar el curso escolar, solucionar la crisis y conocer sus causas. Por ese motivo, Urtasun ha puesto en valor la acción del Gobierno, especialmente la aprobación de un paquete de ayudas por valor de 300 mil millones de euros, en el consejo de ministros de este martes, y la labor que están desempeñando sus compañeras, las ministras de Sanidad e Infancia y Juventud.
Respecto al informe policial que atribuye a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad marroquíes la entrada masiva de migrantes, Urtasun ha pedido prudencia. Según ha señalado, sólo tiene conocimiento del mismo por lo leído en los medios, y ha pedido esperar a que sea el ministro Marlaska quien aclare si existe el documento y en su caso, por qué no se elevó a la cúpula de Interior.