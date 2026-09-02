Urtasun pide responsabilidad a Marruecos por la crisis migratoria y critica la actitud "deleznable" de la oposición

Poco más de un mes después de que se produjera la entrada masiva de emigrantes en la ciudad autónoma de Ceuta, el ministro de Cultura, del ala de Sumar del ejecutivo de coalición, considera "evidente" que "si ha habido un salto tan masivo el país colindante algún tipo de responsabilidad tendrá, por acción u omisión". Así se ha referido Ernest Urtasun a Marruecos durante una entrevista en La Hora de la 1 de RTVE, en la que ha señalado que habrá que dialogar con las autoridades" del país vecino para saber qué ha pasado.

Pero además se ha mostrado preocupado por que, en su opinión, se han producido "determinadas injerencias y campañas de desinformación": "Probablemente estamos ante un ataque híbrido utilizando personas vulnerables para desestabilizar al Gobierno progresista", ha señalado.

“Ernest Urtasun: "Sobre el origen de lo que ocurrió en Ceuta tenemos un cierto debate (...) Si ha habido un salto tan masivo (...) El país colindante (...) es evidente que alguna responsabilidad tendrá. En segundo lugar (...) ha habido determinadas injerencias" #LaHora2S pic.twitter.com/G7oTld6Fm6“ — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) September 2, 2026

"Estamos yendo a un mundo mucho más peligroso y más agresivo, en el que se cuestiona el derecho internacional", ha continuado: "Lo de Ceuta se ha hecho para desestabilizar a un Gobierno que mantiene posturas firmes en política internacional". Y ha apuntado a los posibles responsables: "Solo hay que ver las reacciones de Trump o Israel". "Estoy convencido de que esto llevará a investigación que llevarán un tiempo y se tardará un poco en conocer todo el contexto de lo que ocurrió", ha asegurado.