El mejor queso de Cabrales del año alcanza los 37.500 euros y bate un nuevo récord mundial
- Ha sido la sidrería La Montera Picona, de Gijón, la que más ha pujado por hacerse con esta pieza
- Lo compartirá con los tres locales madrileños que han participado: Carlos Tartiere, Lo de Viole y Sidrería La Cuenca
El mejor queso de Cabrales del año ha sido subastado este domingo por 37.500 euros, una cifra nunca alcanzada en las 54 ediciones que viene celebrándose el certamen dedicado al queso más reconocido de Asturias, que madura durante meses en cuevas naturales de los Picos de Europa.
En esta ocasión ha sido la sidrería La Montera Picona, de Gijón, la que más ha pujado por hacerse con esta pieza que no tendrá problemas para mantenerse en el Guinnes World Records como el queso más caro de cuantos se subasten en el mundo este año.
No obstante, aunque el restaurante gijonés es la ganador oficial de la subasta, lo compartirá con los tres establecimientos madrileños que han participado en la puja: Carlos Tartiere, Lo de Viole y Sidrería La Cuenca.
En esta subasta se han superado en 500 euros los 37.000 que el pasado año pagó el Llagar de Colloto en esta tradicional puja que el último domingo de agosto se lleva a cabo en Arenas de Cabrales.
La pieza elegida pesa más de dos kilos y ha pasado nueve meses de maduración en cueva. Ha sido elaborada por la quesería Ángel Díaz Herrero, de Tielve, que por tercer año consecutivo ha sido seleccionada por el jurado como la mejor de las presentadas por los 14 productores que han participado en el concurso.
Madurado en cuevas naturales de los Picos de Europa
El cabrales es un queso natural elaborado artesanalmente con leche cruda de vaca o mezcla de dos o tres clases —vaca, oveja y cabra— que se madura en cuevas naturales de los Picos de Europa entre dos y cuatro meses en unas condiciones de humedad que favorecen el desarrollo de mohos del tipo penicillium, que le aportan sus características vetas y manchas de color azul verdoso.
El sabor es levemente picante, más acusado cuando está elaborado con leche de cabra y oveja pura o en mezcla procedente de ganaderías registradas de la zona de producción, el concejo de Cabrales y tres localidades del vecino municipio de Peñamellera Alta, en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa.
El cabrales, con denominación de origen protegida desde 1981, es el más conocido de las más de 300 referencias queseras que hay en Asturias, y el más internacional ya que casi una cuarta parte de los 400.000 kilos que se elaboran al año se vende fuera de España.