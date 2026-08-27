Tenerife registra una serie sísmica de terremotos en aguas próximas al noreste, uno de 3,6 sentido por la población
- El resto han registrado magnitudes de 3,0, 2,8 y 2,3
- En principio, estaría asociada a actividad tectónica, no volcánica
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles una serie sísmica de cuatro terremotos en aguas próximas al noreste de Tenerife, uno de los cuales, de magnitud 3,6, ha sido sentido por la población.
Este movimiento sísmico ha quedado registrado a las 18:37 hora canaria a una profundidad de 34 kilómetros y ha sido sentido en La Laguna.
Otros dos terremotos han sido localizados a una profundidad similar, 35 y 36 kilómetros, con magnitudes de 3,0 y 2,3, y un cuarto ha sido más superficial, a 16 kilómetros con una magnitud de 2,8.
Desde el IGN explican que esta es una zona donde habitualmente no suele haber muchos movimientos sísmicos y que, tanto por la profundidad como por la distancia con respecto a la costa, en principio estaría asociada a actividad tectónica, no volcánica.
El último gran temblor ocurrió en mayo
La última vez que las Islas Canarias se vieron sacudidas por un seísmo fue el pasado 22 de mayo por la mañana, con un terremoto de magnitud 4,8 en la escala de Richter con epicentro al norte del archipiélago. El IGN no había registrado valores tan altos desde la cadena de seísmos derivada de la erupción del volcán de La Palma en 2021.
Su origen se situó a 30 kilómetros de profundidad, con el epicentro a unos 61 kilómetros al norte de Las Palmas, pero los temblores se dejaron notar también en otras islas como Tenerife y Fuerteventura.
Una vez más, el fenómeno se atribuyó a causas tectónicas, sin indicios de actividad volcánica. No obstante, la actividad telúrica en ocasiones puede predecir erupciones volcánicas, para las que Tenerife realizó un gran simulacro en septiembre de 2025.