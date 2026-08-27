Tenerife registra una serie sísmica de terremotos en aguas próximas al noreste, uno de 3,6 sentido por la población

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado este miércoles una serie sísmica de cuatro terremotos en aguas próximas al noreste de Tenerife, uno de los cuales, de magnitud 3,6, ha sido sentido por la población.

Este movimiento sísmico ha quedado registrado a las 18:37 hora canaria a una profundidad de 34 kilómetros y ha sido sentido en La Laguna.

Otros dos terremotos han sido localizados a una profundidad similar, 35 y 36 kilómetros, con magnitudes de 3,0 y 2,3, y un cuarto ha sido más superficial, a 16 kilómetros con una magnitud de 2,8.

Desde el IGN explican que esta es una zona donde habitualmente no suele haber muchos movimientos sísmicos y que, tanto por la profundidad como por la distancia con respecto a la costa, en principio estaría asociada a actividad tectónica, no volcánica.