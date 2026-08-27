EE.UU. pausa de forma temporal las citas para solicitar el visado de inmigrante en todo el mundo

Estados Unidos ha pausado temporalmente las citas para solicitar visados de inmigrante en todo el mundo. Un portavoz del Departamento de Estado ha explicado que la medida se debe a la necesidad de formar a su personal consular sobre nuevos procedimientos.

"Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas", ha indicado, sin aclarar cuándo se reanudarán esos servicios.

"Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes", ha añadido el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de citas ya programadas.

¿Para qué es la formación que paraliza el proceso? La formación está relacionada con nuevos procedimientos para asegurarse de que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas y "no se convierten en dependientes de los beneficios públicos de Estados Unidos que necesitan los estadounidenses que califican para ello". 'Criminal Aliens': la deshumanización de los migrantes en Estados Unidos, en el tercer capítulo de 'La Semana' PATRICIA NAVARRO Según el Departamento de Estado, este nuevo curso para funcionarios y empleados consulares comenzó a principios de agosto a nivel "mundial", por lo que esas cancelaciones temporales se aplican por igual en toda la red de consulados de Estados Unidos. Otra fuente citada por el Washington Post señala que las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto.