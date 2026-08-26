La alianza armada kurdosiria anuncia su disolución y facilita la unificación del nuevo Estado sirio
- Los kurdos se habían apoderado de gran parte del norte y noreste del país con administración autónoma
- Las fuerzas formadas en 2015 por iniciativa de Washington, lucharon contra los yihadistas del Estado Islámico
El comandante de la alianza armada liderada por kurdos, Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Abdi, ha anunciado este martes desde Damasco la disolución de su formación y su integración en las instituciones del Estado sirio, en conformidad con el acuerdo alcanzado con el presidente Ahmed al-Sharaa.
"Hoy anunciamos el fin de la misión de las FDS y declaramos, con plena responsabilidad, su disolución como fuerza militar independiente", ha afirmado Abdi en un discurso pronunciado primero en árabe y luego en kurdo desde el palacio presidencial de Damasco, tras una reunión con el presidente islamista, en presencia de funcionarios militares y políticos kurdos.
"Hoy nos ponemos de pie y comenzamos a abrir una nueva página, cuyo título es paz, estabilidad y construcción de la nación", ha continuado el líder kurdo, tras destacar que su deseo es "que este día sea el comienzo de una verdadera transición de los campos de batalla a los campos de la construcción".
"Queremos una Siria unida que proteja el futuro de sus hijos y les asegure una vida digna", ha recalcado Abdi. La disolución incluirá la administración autónoma, la institución civil kurda, así como "todas las formaciones militares y civiles afiliadas a ella", ha dicho, señalando que "todas ellas serán integradas plenamente en las instituciones" estatales.
Varisos meses de negociaciones
El gobierno sirio y los kurdos llevaban meses negociando la implementación del acuerdo alcanzado en enero, que estipulaba la plena integración de las instituciones kurdas en el aparato estatal. Tras asumir el poder en diciembre de 2024, Ahmed al-Sharaa, que derrocó a Bashar al-Asad, se propuso reunificar el país, fragmentado por una larga guerra civil, y desmantelar los grupos armados.
La población kurda en Siria se estima en alrededor de dos millones, de una población total de 20 millones. Damasco y la administración kurda iniciaron negociaciones sobre el futuro del noreste de Siria con el fin de unificar el territorio del país, tras meses de enfrentamientos armados con las fuerzas de la nueva Siria.
En enero, el presidente sirio firmó un decreto que consagra los derechos nacionales de los kurdos y reconoce el kurdo como idioma nacional, una medida sin precedentes desde la independencia de Siria en 1946.
Aprovechando el caos de la guerra civil (2011-2024), los kurdos se habían apoderado de gran parte del norte y noreste de Siria y habían establecido allí una administración autónoma.
El origen de las fuerzas kurdosirias
Las FDS, formadas en 2015 por iniciativa de Washington, constituían el ejército de la administración autónoma kurda en Siria y lucharon contra los yihadistas del Estado Islámico (EI) apoyados por la coalición internacional liderada por Estados Unidos.
En su apogeo, contaban con aproximadamente 100.000 combatientes, kurdos y árabes, y controlaban vastas áreas ricas en petróleo. "Desde la creación de las FDS, sus combatientes han asumido una gran responsabilidad durante uno de los períodos más difíciles" para Siria, ha resaltado el líder kurdo.
La disolución de esta fuerza, considerada durante mucho tiempo la mejor entrenada y organizada de Siria, marca, según los expertos, el fin de una era para los kurdos del país. Habían soñado con la autonomía desde antes de la caída de Bashar al-Asad, lo que llevó a Washington a redirigir su apoyo hacia las nuevas autoridades de Damasco, favorables a Estados Unidos.