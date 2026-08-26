La alianza armada kurdosiria anuncia su disolución y facilita la unificación del nuevo Estado sirio

El comandante de la alianza armada liderada por kurdos, Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), Mazlum Abdi, ha anunciado este martes desde Damasco la disolución de su formación y su integración en las instituciones del Estado sirio, en conformidad con el acuerdo alcanzado con el presidente Ahmed al-Sharaa.

"Hoy anunciamos el fin de la misión de las FDS y declaramos, con plena responsabilidad, su disolución como fuerza militar independiente", ha afirmado Abdi en un discurso pronunciado primero en árabe y luego en kurdo desde el palacio presidencial de Damasco, tras una reunión con el presidente islamista, en presencia de funcionarios militares y políticos kurdos.

El presidente interino de Siria (C), su ministro de Asuntos Exteriores (2.º por la derecha) y el líder kurdo (3.º por la izquierda), reunidos en el Palacio del Pueblo en Damasco BAKR ALKASEM / AFP

"Hoy nos ponemos de pie y comenzamos a abrir una nueva página, cuyo título es paz, estabilidad y construcción de la nación", ha continuado el líder kurdo, tras destacar que su deseo es "que este día sea el comienzo de una verdadera transición de los campos de batalla a los campos de la construcción".

"Queremos una Siria unida que proteja el futuro de sus hijos y les asegure una vida digna", ha recalcado Abdi. La disolución incluirá la administración autónoma, la institución civil kurda, así como "todas las formaciones militares y civiles afiliadas a ella", ha dicho, señalando que "todas ellas serán integradas plenamente en las instituciones" estatales.

Varisos meses de negociaciones El gobierno sirio y los kurdos llevaban meses negociando la implementación del acuerdo alcanzado en enero, que estipulaba la plena integración de las instituciones kurdas en el aparato estatal. Tras asumir el poder en diciembre de 2024, Ahmed al-Sharaa, que derrocó a Bashar al-Asad, se propuso reunificar el país, fragmentado por una larga guerra civil, y desmantelar los grupos armados. La población kurda en Siria se estima en alrededor de dos millones, de una población total de 20 millones. Damasco y la administración kurda iniciaron negociaciones sobre el futuro del noreste de Siria con el fin de unificar el territorio del país, tras meses de enfrentamientos armados con las fuerzas de la nueva Siria. Siria busca su lugar en el mundo un año después de Asad: "La reconstrucción es la prioridad" Miguel Charte En enero, el presidente sirio firmó un decreto que consagra los derechos nacionales de los kurdos y reconoce el kurdo como idioma nacional, una medida sin precedentes desde la independencia de Siria en 1946. Aprovechando el caos de la guerra civil (2011-2024), los kurdos se habían apoderado de gran parte del norte y noreste de Siria y habían establecido allí una administración autónoma. Al Sharaa agradece a Trump por sacar a Siria de la lista de "patrocinadores de terrorismo"