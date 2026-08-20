Robles visita a los cascos azules de Líbano en el 20 aniversario de la participación española en la misión
- La ministra de Defensa ha puesto en valor la valentía, el coraje y el esfuerzo de los militares españoles desplegados
- España está a cargo del sector suroriental de la ONU (UNIFIL), donde tiene desplegados cerca de 700 soldados
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves a los cascos azules españoles en la Base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayoun (Líbano), cuando se cumplen 20 años de la participación española en la misión de la ONU (UNIFIL).
"Gracias a su trabajo, España contribuye a la paz en el mundo y a poder ayudar a la población civil que siempre sufre, muy de cerca e injustamente, las consecuencias de una situación de conflicto", ha indicado la ministra.
La visita de Robles se produce dos días después de que evitara acudir al Senado a comparecer por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, como había solicitado el PP.
Durante su visita, Robles ha puesto en valor la valentía, el coraje y el esfuerzo de los militares españoles desplegados en el sur de Líbano, "pese a los momentos difíciles que atraviesa la zona" y ha recordado en concreto cuando en junio un militar serbio falleció por las heridas causadas por la explosión de una granada y otros resultaron heridos y fueron atendidos en el hospital de campaña de la base española.
Casi 700 militares españoles en el Líbano
La titular de Defensa ha recordado que los casi 700 españoles que cumplen la misión en Líbano bajo la bandera de Naciones Unidas tiene un objetivo: "velar por la estabilidad a través de patrullas y actividades de vigilancia, especialmente en la Línea Azul; la coordinación directa con las Fuerzas Armadas Libanesas y asegurar el cumplimiento de la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad.de Defensa".
"No es casualidad que las Fuerzas armadas españolas sean la institución más valorada. Da igual el lugar donde se desplieguen. Allí donde están, ustedes son garantía de profesionalidad. Su uniforme proporciona seguridad a todos los que tienen la oportunidad de tenerles cerca", les ha dicho.
Actualmente en Líbano está desplegada la brigada BRILIB XLV, generada por el Mando de Tropas de Montaña 'Roncesvalles', con regimientos de Pamplona y Jaca, que será el último relevo de militares españoles en la misión UNIFIL, cuyo mandato finaliza el 31 de diciembre.