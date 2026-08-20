Robles visita a los cascos azules de Líbano en el 20 aniversario de la participación española en la misión

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado este jueves a los cascos azules españoles en la Base Miguel de Cervantes, cerca de Marjayoun (Líbano), cuando se cumplen 20 años de la participación española en la misión de la ONU (UNIFIL).

"Gracias a su trabajo, España contribuye a la paz en el mundo y a poder ayudar a la población civil que siempre sufre, muy de cerca e injustamente, las consecuencias de una situación de conflicto", ha indicado la ministra.

La visita de Robles se produce dos días después de que evitara acudir al Senado a comparecer por la gestión de la crisis migratoria en Ceuta, como había solicitado el PP.

Durante su visita, Robles ha puesto en valor la valentía, el coraje y el esfuerzo de los militares españoles desplegados en el sur de Líbano, "pese a los momentos difíciles que atraviesa la zona" y ha recordado en concreto cuando en junio un militar serbio falleció por las heridas causadas por la explosión de una granada y otros resultaron heridos y fueron atendidos en el hospital de campaña de la base española.