El incendio de Pinofranqueado mantiene en alerta al sur de Salamanca

El incendio declarado en Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, mantiene en alerta al sur de la provincia de Salamanca. Las llamas, que se encuentran a menos de tres kilómetros de Castilla y León, presentan dos frentes que amenazan a las localidades salmantinas de Agallas y Monsagro.

El fuego se declaró este martes alrededor de las tres de la tarde y ya ha calcinado unas 1.600 hectáreas. La evolución del incendio ha obligado a evacuar a unas 700 personas de diez núcleos urbanos.

Las llamas han avanzado con gran virulencia y, en algunos momentos, han llegado a quedar fuera de capacidad de extinción. Además, se investiga un posible origen intencionado del incendio.

Desde Castilla y León se han movilizado medios de extinción para reforzar el operativo y se mantiene la vigilancia especialmente por la proximidad del frente a la provincia de Salamanca y por unas condiciones meteorológicas que siguen siendo adversas para la lucha contra el fuego.

La comunidad mantiene así la alerta ante un riesgo de incendios que continúa siendo muy elevado.

00.58 min Incendio Las Hurdes