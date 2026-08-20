El incendio de Pinofranqueado mantiene en alerta al sur de Salamanca
- Dos frentes amenazan a Agallas y Monsagro mientras el fuego se acerca a menos de tres kilómetros de Castilla y León
- Más de 60 colectivos se movilizarán este viernes para reclamar más prevención y una plantilla estable de bomberos forestales
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El incendio declarado en Pinofranqueado, en la comarca cacereña de Las Hurdes, mantiene en alerta al sur de la provincia de Salamanca. Las llamas, que se encuentran a menos de tres kilómetros de Castilla y León, presentan dos frentes que amenazan a las localidades salmantinas de Agallas y Monsagro.
El fuego se declaró este martes alrededor de las tres de la tarde y ya ha calcinado unas 1.600 hectáreas. La evolución del incendio ha obligado a evacuar a unas 700 personas de diez núcleos urbanos.
Las llamas han avanzado con gran virulencia y, en algunos momentos, han llegado a quedar fuera de capacidad de extinción. Además, se investiga un posible origen intencionado del incendio.
Desde Castilla y León se han movilizado medios de extinción para reforzar el operativo y se mantiene la vigilancia especialmente por la proximidad del frente a la provincia de Salamanca y por unas condiciones meteorológicas que siguen siendo adversas para la lucha contra el fuego.
La comunidad mantiene así la alerta ante un riesgo de incendios que continúa siendo muy elevado.
Movilización para reclamar más medios
Más de 60 colectivos de Castilla y León se movilizarán este viernes para reclamar un cambio en las políticas de prevención y gestión de los incendios forestales.
Las organizaciones reivindican una plantilla más estable de bomberos forestales durante todo el año y medidas destinadas a proteger y recuperar el medio rural.